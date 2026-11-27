Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ rà soát, sắp xếp lại các phần mềm, hệ thống thông tin đang sử dụng tại các cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng đầu tư trùng lặp, thiếu liên thông dữ liệu, giảm thao tác nhập liệu cho cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, phường.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu, năm 2027, các sở, ngành, địa phương chuyển trọng tâm từ xây dựng nền tảng số, mở rộng độ phủ sang khai thác, vận hành và đánh giá hiệu quả sử dụng. Một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo thành phố đặt ra là khắc phục tình trạng phần mềm hoạt động rời rạc, đầu tư trùng lặp. Thực tế tại cơ sở vẫn có cán bộ xã, phường phải thực hiện nhập liệu trên nhiều hệ thống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giảm các thao tác hành chính, tăng cường kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan. Theo Báo cáo số 10507/BC-SKHCN ngày 13/11/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, nhiệm vụ rà soát, xây dựng danh mục và phương án xử lý các phần mềm, hệ thống thông tin chưa hoàn thành trong thời hạn 100 ngày.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt mô hình “Tổ dân phố số” trên nền tảng iHanoi. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Sở Khoa học và Công nghệ xác định nguyên nhân chủ quan là chưa chuẩn bị đủ lực lượng, chưa xác định rõ sản phẩm đầu ra ngay từ khi tiếp nhận nhiệm vụ. Bên cạnh đó, khối lượng rà soát lớn, mức độ chi tiết trong kê khai giữa các đơn vị chưa đồng đều, một số đơn vị chưa gửi phiếu khảo sát. Việc xử lý các phần mềm do bộ, ngành Trung ương triển khai theo ngành dọc cũng gặp khó khăn do Thành phố không có thẩm quyền quyết định dừng hoặc hợp nhất.

Để giải quyết những tồn tại này, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thành lập tổ công tác với sự tham gia của các cơ quan quản lý phần mềm, rà soát toàn bộ hệ thống hiện có, xác định phương án xử lý đối với từng phần mềm, lấy HanoiWork làm trục tích hợp phục vụ điều hành, tác nghiệp.

Sở dự kiến trình UBND thành phố danh mục trong tháng 12/2026. Trong thời gian rà soát, các phần mềm thuộc diện xem xét sẽ tạm dừng nâng cấp, mở rộng. Những phần mềm tiếp tục sử dụng phải tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố và thực hiện đăng nhập một lần.

Đối với nhiệm vụ tích hợp HanoiWork với hệ thống quản lý văn bản của bốn trục cơ quan trong hệ thống chính trị, đến thời điểm báo cáo, Thành phố mới hoàn thành 2/4 trục, gồm UBND và HĐND thành phố. Việc kết nối với hệ thống quản lý văn bản của Đảng đã hoàn thành phần kỹ thuật và đang được thử nghiệm, chưa vận hành chính thức.

Năm 2026, Hà Nội đã bố trí hơn 9.090 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tính đến ngày 18/10/2026, kinh phí đã phân bổ đạt hơn 8.875 tỷ đồng, tương đương 97,63% số ngân sách bố trí. Với nguồn lực đầu tư lớn, việc rà soát, xử lý các hệ thống có chức năng trùng lặp cần gắn với yêu cầu khai thác hiệu quả những nền tảng hiện có, giảm chi phí vận hành và tạo thuận lợi cho cán bộ trực tiếp sử dụng.

Kết thúc đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số theo Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 của UBND thành phố Hà Nội, thành phố hoàn thành 29/33 nhiệm vụ, đạt 87,9%; 3 nhiệm vụ đang thực hiện và một nhiệm vụ tạm dừng do chưa đủ cơ sở pháp lý. Khối xã, phường hoàn thành cả 8 nhiệm vụ đã triển khai.

Thành phố đã tích hợp 13 nguồn dữ liệu ưu tiên vào Kho dữ liệu dùng chung. Riêng trong lĩnh vực đất đai, gần 3 triệu thửa đất đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Toàn bộ 1.155 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến. Từ ngày 14/7 đến ngày 19/10/2026, tỷ lệ hồ sơ của doanh nghiệp nộp trực tuyến đạt 92,1%. Thành phố đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 33 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp theo hướng không sử dụng hồ sơ giấy.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57, người dân không còn bị ràng buộc bởi địa bàn cư trú khi làm thủ tục. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Tại Sở Tài chính, những thủ tục đã được tái cấu trúc có thời gian giải quyết giảm từ 30-50%. Đây là một trong những kết quả cụ thể từ việc thay đổi quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục nâng cao chất lượng dữ liệu, bảo đảm sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Các nhóm dữ liệu cần được công bố theo tiến độ hoàn thiện để tổ chức, cá nhân sớm có thể khai thác.

Đối với kinh tế số, thành phố đã hỗ trợ chuyển đổi số cho hơn 323.000 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề truyền thống. Trong số được hỗ trợ, hơn 46.500 đối tượng đã phát sinh doanh thu qua kênh số. Thanh toán không dùng tiền mặt đã được triển khai tại 433 chợ dân sinh và 744 tuyến phố kinh doanh. Sau một năm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, hơn 834.000 lượt người được phổ cập kỹ năng số với sự hỗ trợ của 5.467 Tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu kết quả hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời gian tới phải được đánh giá bằng mức tăng doanh thu, mức giảm chi phí và mức tăng năng suất lao động. Cùng với việc ra mắt Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số, Thành phố sẽ chuyển từ đánh giá qua báo cáo hành chính sang sử dụng dữ liệu và kết quả thực tế. Các công cụ đánh giá phải phục vụ trực tiếp công tác quản lý, điều hành, không làm phát sinh thêm việc nhập liệu cho cơ sở.

“Chuyển đổi số để giải quyết vấn đề gì? Tạo ra giá trị gì đo đếm được? Người dân được giải quyết việc gì và thụ hưởng lợi ích gì?”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đề nghị các sở, ngành, xã, phường làm rõ những câu hỏi này khi triển khai từng nhiệm vụ chuyển đổi số.

Tại hội nghị, UBND thành phố Hà Nội tuyên dương, khen thưởng 24 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.