Hà Nội kết nối Vương quốc Anh: Quảng bá du lịch, thúc đẩy hợp tác giáo dục và kết nối trí thức Việt Nam

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Không gian du lịch Hà Nội tại Hội chợ Du lịch thế giới WTM London 2026.

Du lịch Hà Nội tiếp cận thị trường Anh và châu Âu

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vương quốc Anh, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã triển khai các hoạt động thiết thực tại London, tập trung vào ba trụ cột: Quảng bá du lịch Thủ đô tại Hội chợ Du lịch thế giới WTM London 2026; thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo với Hội đồng Anh cùng một số trường đại học và kết nối Hội Trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh (VIS) để huy động nguồn lực tri thức cho phát triển Thủ đô. Các hoạt động của Đoàn thể hiện chủ trương nhất quán của Thủ đô trong việc chủ động hội nhập quốc tế, khai thác hiệu quả mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh đã được chính thức thiết lập vào tháng 10-2025. Đồng thời huy động nguồn lực tri thức, đầu tư và thị trường quốc tế cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.

Tại Hội chợ Du lịch thế giới WTM London 2026 - một trong những diễn đàn du lịch quốc tế quan trọng hàng đầu thế giới, sáng 3-11, thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc Không gian du lịch Hà Nội trong khu vực gian hàng du lịch Việt Nam. Đây là hoạt động xúc tiến thiết thực nhằm giới thiệu hình ảnh, sản phẩm và trải nghiệm đặc trưng của Thủ đô tới các đối tác du lịch, hãng lữ hành, doanh nghiệp vận chuyển, cơ sở lưu trú và đơn vị tổ chức sự kiện của Vương quốc Anh, châu Âu và mạng lưới du lịch toàn cầu.

Chương trình năm nay có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - Trưởng đoàn công tác; đồng chí Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Đào Quyền Trưởng, Phó Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len; lãnh đạo các sở, ngành thành phố, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Vương quốc Anh, các tổ chức xúc tiến du lịch, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế, đặc biệt là sự có mặt của ông Jonathan Hull - Giám đốc Kinh doanh của WTM.

Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội với hơn 1000 năm tuổi không chỉ có các di sản nổi tiếng như Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu phố cổ và các làng nghề truyền thống mà còn sở hữu hệ sinh thái ẩm thực, nghệ thuật, không gian sáng tạo và các sự kiện đương đại đã và đang được tổ chức thường niên. Hà Nội định vị du lịch trên nền tảng văn hóa, di sản, ẩm thực, làng nghề và sáng tạo, hướng tới phát triển du lịch chuyên nghiệp, chất lượng, bền vững và có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao đổi với các đại biểu tại Hội chợ Du lịch thế giới WTM London 2026.

Từ đầu năm đến nay, Thủ đô Hà Nội đã đón 30,36 triệu lượt khách, trong đó có 7,57 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125,24 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025. Thông qua Không gian du lịch Hà Nội, thành phố Hà Nội mong muốn thúc đẩy các doanh nghiệp hai bên xây dựng chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của khách quốc tế; kết nối Hà Nội với các điểm đến khác của Việt Nam; kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và nâng cao giá trị trải nghiệm của du khách. Đây cũng là kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp du lịch Hà Nội với các đối tác quốc tế tại WTM London, tạo cơ sở để nghiên cứu các chương trình xúc tiến, sản phẩm du lịch chung và các dòng khách từ Vương quốc Anh, châu Âu đến Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

Chương trình khai mạc diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nhạc cụ dân tộc; nghi thức cắt băng; lễ ký kết hợp tác giữa các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch Hà Nội và quốc tế; giới thiệu không gian quảng bá du lịch và giao lưu, kết nối đối tác. Những hoạt động này góp phần giới thiệu Hà Nội không chỉ là điểm đến của các di sản nổi tiếng mà còn là nơi hội tụ đời sống văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và những trải nghiệm mang dấu ấn riêng.

Hợp tác giáo dục Hà Nội - Hội đồng Anh đi vào thực chất

Tại buổi làm việc với Hội đồng Anh do ông James Shipton, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam chủ trì tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao kết quả hợp tác giáo dục giữa hai bên trong các lĩnh vực bồi dưỡng giáo viên, dạy và học tiếng Anh, khảo thí và đánh giá năng lực ngoại ngữ, phát triển học liệu, trao đổi chuyên môn và giao lưu giáo dục.

Từ năm 2023 đến tháng 7-2026, British Council Việt Nam đã tổ chức 3.930 đợt thi IELTS, cấp 125.402 chứng chỉ; đồng thời tổ chức 1.384 đợt thi Aptis ESOL, cấp 114.613 chứng chỉ. Đây là những con số phản ánh nhu cầu lớn về chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ của người học, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm việc với Hội đồng Anh do ông James Shipton, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam chủ trì tiếp.

Về mô hình giáo dục, 24 trường phổ thông của Hà Nội đã triển khai chương trình giáo dục tích hợp sử dụng chương trình, học liệu của Vương quốc Anh. Bên cạnh đó, hai trường có vốn đầu tư nước ngoài vận hành theo mô hình giáo dục Anh với khoảng 1.900 học sinh và 186 giáo viên, trong đó có 149 giáo viên nước ngoài. Các mô hình này góp phần đa dạng hóa cơ hội học tập, tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại và nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh Thủ đô.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Hội đồng Anh phối hợp tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, xây dựng chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên, ưu tiên quản trị và lãnh đạo cơ sở giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; dạy học phát triển phẩm chất, năng lực người học; giáo dục hòa nhập; chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ và phát triển chuyên môn thường xuyên.

Thành phố cũng đề nghị Hội đồng Anh hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức khảo thí, xây dựng bộ công cụ đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá để cải tiến thực chất chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Đồng thời kết nối chuyên gia, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và tổ chức giáo dục uy tín của Vương quốc Anh để phối hợp đề xuất các chính sách giáo dục, nghiên cứu khả năng hỗ trợ chuyên gia, học bổng hoặc đồng tài trợ cho các chương trình bồi dưỡng, kết nối các trường học...

Về định hướng thời gian tới, Hà Nội và Hội đồng Anh thống nhất hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với Hội đồng Anh, xác định lĩnh vực ưu tiên, quy mô chương trình, đối tượng thụ hưởng và phương thức triển khai; trên cơ sở đó xây dựng các đề cương hợp tác cụ thể cho giai đoạn 2027-2030.

Trong lĩnh vực văn hóa, với kinh nghiệm bề dày hoạt động trên 90 năm, thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng Anh quan tâm đào tạo chuyên ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Đồng thời làm cầu nối để mở rộng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế tại Hà Nội, lấy Hà Nội làm không gian sáng tạo cho các nghệ sỹ quốc tế, tiếp tục hỗ trợ tổ chức lễ hội thiết kế sáng tạo thường niên tại Hà Nội. Việc triển khai các chương trình, văn bản hợp tác sẽ được khẩn trương nghiên cứu trên cơ sở khuôn khổ pháp lý về hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam được hoàn thiện và gia hạn, có thể trong năm 2027, kỷ niệm 35 năm Hội đồng Anh có mặt tại Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tại buổi Tọa đàm gặp gỡ, đối thoại với Hội Trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh (VIS).

Huy động tri thức Việt Nam tại Anh cho 30 bài toán lớn của Thủ đô

Tại Tọa đàm gặp gỡ, đối thoại với Hội Trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh (VIS), đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự phấn khởi, niềm tự hào khi các trí thức người Việt Nam đã và đang có mặt tại hầu hết các trường Đại học, Viện nghiên cứu lớn của Liên hiệp Vương quốc Anh; hoan nghênh Đại sứ quán Việt Nam đã xây dựng được hệ thống dữ liệu hơn 200 nhà khoa học, trí thức hiện đang sống và làm việc tại Anh; đánh giá cao vai trò của Hội trong việc kết nối cộng đồng trí thức, khoa học, giáo dục, công nghệ và doanh nghiệp Việt Nam tại Anh; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; đồng thời là cầu nối giữa các chuyên gia Việt Nam tại Anh với các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước.

Hà Nội nhận định cộng đồng trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh là nguồn lực quan trọng, với chuyên môn sâu và kinh nghiệm trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tài chính, đô thị, môi trường, năng lượng, lượng tử và các lĩnh vực khoa học xã hội. Đây là những lĩnh vực đều có thể đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của Thủ đô.

Tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn Hội và các chuyên gia tham gia tư vấn, góp ý cho các quy hoạch, chương trình và dự án phát triển của Hà Nội, đặc biệt là việc giải quyết 30 bài toán lớn của Thủ đô trong các lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển kinh tế tri thức, cải thiện môi trường sống và nâng cao năng lực quản trị.

Tại toạ đàm, đại diện Sở Tài chính Hà Nội giới thiệu chính sách thúc đẩy đầu tư, phát triển của Thủ đô và hệ thống các cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư, trọng dụng nhân tài đã được quy định trong Luật Thủ đô và các Nghị quyết của HĐND thành phố nhằm tạo điều kiện để các trí thức, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam tại Anh tiếp cận cơ hội hợp tác, nghiên cứu, khởi nghiệp và đầu tư tại Hà Nội.

Trao đổi tại buổi gặp gỡ, các trí thức hiện đang công tác và làm việc tại Vương quốc Anh đã bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm của Đoàn công tác, thể hiện mong muốn sẵn sàng tham gia đóng góp trí lực vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Các ý kiến xoay quanh việc góp phần từng bước giải quyết 30 bài toán của Hà Nội vấn đề về y tế, giáo dục, văn hóa.... nhằm mục tiêu lấy con người làm trung tâm. Đồng thời mong muốn duy trì các kênh thông tin, nhất là qua con đường Đại sứ quán để thiết lập kênh trao đổi thường xuyên.

Kết luận buổi Tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giao các sở, ngành liên quan khẩn trương tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến, đề xuất của Hội và các chuyên gia; rà soát các nội dung có thể triển khai ngay trong ngắn hạn, ưu tiên gắn với danh mục 30 bài toán lớn. Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị, các sở sẽ thiết lập đầu mối với Hội để trao đổi thường xuyên, tổng hợp nhu cầu hợp tác và báo cáo thành phố các đề xuất cần xem xét, quyết định. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất về thông tin, thủ tục và kết nối đối tác cho các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Anh khi tham gia tư vấn, đào tạo, nghiên cứu hoặc triển khai dự án tại Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà lưu niệm Hội Trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh (VIS).

Thúc đẩy vai trò cầu nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh

Đoàn đại biểu của Thủ đô Hà Nội cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len chủ trì tiếp đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh với Đoàn công tác và khẳng định với mục tiêu hướng tới trở thành Thành phố toàn cầu, Hà Nội mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại thực chất với các Thủ đô, thành phố lớn trên thế giới.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin, thành phố đang tập trung thúc đẩy đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp công nghệ cao, trong đó có Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Hà Nội mong muốn thu hút các tập đoàn tài chính, doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp Vương quốc Anh và Ai-len tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là tài chính xanh. Với vị thế là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu lớn nhất, Thủ đô London được xác định là đối tác quan trọng Thủ đô Hà Nội muốn hướng tới trong việc kết nối nguồn vốn, các định chế tài chính và kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Về giáo dục, nhất là giáo dục Đại học, Hà Nội mong muốn tìm kiếm các đối tác giáo dục hàng đầu của Vương quốc Anh để mở chi nhánh, phân hiệu hoặc hợp tác đào tạo tại Thủ đô. Hà Nội đánh giá cao hiệu quả hợp tác với Hội đồng Anh, đặc biệt trong hỗ trợ đào tạo giáo viên tiếng Anh và tổ chức các kỳ thi quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, Hà Nội mong muốn hợp tác lâu dài với Hội đồng Anh về đào tạo giáo viên tiếng Anh, bảo đảm chất lượng chương trình và đội ngũ giảng viên.

Về văn hóa - du lịch, thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán, các đối tác Anh để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tổ chức các sự kiện giao lưu, quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên. Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ Hà Nội kết nối với chính quyền Thủ đô London, Trung tâm tài chính London, các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và cộng đồng trí thức Việt Nam tại Anh.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, với sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, Hội đồng Anh, Hội Tri thức Việt Nam tại Vương quốc Anh, các doanh nghiệp và đối tác quốc tế, quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với Vương quốc Anh sẽ tiếp tục được mở rộng theo hướng sâu rộng, hiệu quả và bền vững, góp phần phục vụ sự phát triển của Thủ đô và củng cố đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh.