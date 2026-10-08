Hà Nội: Kết nối nghiên cứu với sản xuất, mở dư địa cho thị trường robot

Ngày 8/10 tại Đại học Phenikaa, Triển lãm Robot Hà Nội 2026 đã chính thức diễn ra. Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì với sự tham gia của Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hà Nội, Công ty CP Giải trí và Truyền thông Vicgroup và PHX Smart School, nhằm giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến nhất, đồng thời kiến tạo mạng lưới kết nối chiến lược giữa các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

THÚC ĐẨY KẾT NỐI NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG ROBOT

Bà Nguyễn Tố Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa đang phát triển rất nhanh, những công nghệ này không còn chỉ hiện diện trong phòng nghiên cứu hay các nhà máy hiện đại, mà đang ngày càng đi sâu vào sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục, giao thông, dịch vụ và đời sống hằng ngày.

Đối với Hà Nội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là một lĩnh vực phát triển, mà thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, thành phố đặc biệt quan tâm đến việc hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó Nhà nước kiến tạo môi trường phát triển, doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng và thương mại công nghệ, viện, trường và các nhà khoa học là nguồn tri thức, thế hệ trẻ là lực lượng sáng tạo và làm chủ công nghệ trong tương lai.

Bà Nguyễn Tố Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, phát biểu khai mạc Triển lãm Robot Hà Nội 2026

“Điều chúng tôi luôn mong mỏi là những kết quả nghiên cứu, những ý tưởng có giá trị sớm có cơ hội được thực nghiệm, hoàn thiện thành sản phẩm, giải quyết những bài toán cụ thể của thành phố. Triển lãm robot Hà Nội năm 2026 được tổ chức cũng hướng tới mục tiêu ấy”, bà Nguyễn Tố Quyên nói.

Bên cạnh việc giới thiệu robot và các công nghệ mới, triển lãm cũng là nơi để mọi người gặp gỡ, cùng trải nghiệm, cùng tìm thấy cơ hội hợp tác. Doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác và thị trường. Các viện, trường, nhà khoa học có dịp đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với nhu cầu thực tế. Về phía cơ quan quản lý, bà Quyên cho biết đây là cơ hội để lắng nghe những đề xuất từ cộng đồng công nghệ và đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.

Triển lãm Robot, Trí tuệ nhân tạo (AI) và STEM năm 2026 có sự tham gia của 25 gian hàng trên diện tích khoảng 300 m2 cùng khu trải nghiệm STEM tương tác, tập trung giới thiệu các sản phẩm, mô hình và giải pháp liên quan đến robot, AI, Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa, đồng thời tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường học và doanh nghiệp công nghệ.

“Giá trị của triển lãm công nghệ không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được trưng bày. Điều quan trọng hơn là sau triển lãm có bao nhiêu kết nối được tiếp tục, bao nhiêu ý tưởng được hiện thực hóa và bao nhiêu công nghệ được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn”, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng giám đốc Đại học Phenikaa, Triển lãm Robot Hà Nội 2026 không chỉ có ý nghĩa về một triển lãm, mà là một sự kiện cho thấy sự đầu tư, quan tâm cũng như những cơ hội cho ngành robot được Hà Nội triển khai, và là cơ hội để các nhà khoa học, các đơn vị sản xuất, các đơn vị nghiên cứu và các đơn vị ứng dụng robot, cũng như các em sinh viên, các em học sinh được trải nghiệm. “Từ đây chúng ta có nhiều niềm hy vọng về một nền công nghiệp, về một trong những thành tố thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo của Hà Nội nói riêng và của quốc gia nói chung”, PGS.TS Chu Cẩm Thơ nói.

ĐƯA ROBOT TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA CÒN NHIỀU THÁCH THỨC

Chia sẻ bên lề sự kiện, lãnh đạo Đại học Phenikaa cho biết Hà Nội đang là một địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo, và đang tạo một hệ sinh thái rất mạnh mẽ để các nền công nghiệp mới, trong đó có công nghiệp robot, được đào tạo, phát triển trên địa bàn Thủ đô. “Hà Nội có nhiều điều kiện để phát triển lĩnh vực robot, với hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu, đội ngũ nhà khoa học cùng thị trường ứng dụng lớn trong công nghiệp, dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu phát triển”, bà Chu Cẩm Thơ nói. “Tiềm năng của Hà Nội không chỉ nằm ở năng lực nghiên cứu, phát triển mà còn ở nhu cầu ứng dụng robot và các công nghệ liên quan, như công nghệ tự hành và các phương tiện tự hành”.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng giám đốc Đại học Phenikaa

PGS.TS Chu Cẩm Thơ cho biết quá trình đưa một công nghệ robot từ nghiên cứu đến sản xuất và thương mại hóa vẫn còn nhiều thách thức. Theo bà, công ty Phenikaa X là đơn vị đầu tiên của Việt Nam được cấp sandbox và sẽ chạy thử nghiệm 24 tháng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tự động hóa và robot là một trong những ngành chiến lược của tập đoàn Phenikaa. Trong bối cảnh đó, triển lãm Robot, AI và STEM năm 2026 được đánh giá là một tín hiệu tích cực trong việc kết nối các đơn vị nghiên cứu, sản xuất với những tổ chức có nhu cầu ứng dụng công nghệ. Việc tổ chức triển lãm tại trường đại học cũng tạo điều kiện để sinh viên, học sinh, giảng viên và các nhà nghiên cứu tiếp cận trực tiếp với quá trình thiết kế, chế tạo robot, cũng như các ứng dụng của robot trong sản xuất, đời sống và kinh doanh.

Tuy nhiên, PGS.TS Chu Cẩm Thơ cũng cho biết quá trình đưa một công nghệ robot từ nghiên cứu đến sản xuất và thương mại hóa vẫn còn nhiều thách thức. Theo bà, công ty Phenikaa X, đơn vị đầu mối trong nghiên cứu và sản xuất robot, là đơn vị đầu tiên của Việt Nam được cấp sandbox và sẽ chạy thử nghiệm 24 tháng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tự động hóa và robot là một trong những ngành chiến lược của tập đoàn Phenikaa.

“Quá trình triển khai thực tế, trong đó có việc trở thành đơn vị đầu tiên được cấp phép thử nghiệm công nghệ tự hành và robot tại Hà Nội và Khu công nghệ cao Hòa Lạc, cho thấy chặng đường từ nghiên cứu, phát triển đến đưa sản phẩm ra thị trường không đơn giản”, PGS.TS Chu Cẩm Thơ nói.

Theo bà, trong bối cảnh đó, triển lãm Robot, AI và STEM năm 2026 được đánh giá là một tín hiệu tích cực trong việc kết nối các đơn vị nghiên cứu, sản xuất với những tổ chức có nhu cầu ứng dụng công nghệ. Việc tổ chức triển lãm tại trường đại học cũng tạo điều kiện để sinh viên, học sinh, giảng viên và các nhà nghiên cứu tiếp cận trực tiếp với quá trình thiết kế, chế tạo robot, cũng như các ứng dụng của robot trong sản xuất, đời sống và kinh doanh.

“Tôi hy vọng các triển lãm như thế này không chỉ dừng lại ở việc mời các doanh nghiệp tham gia vào thị trường robot, mà chúng ta phải kích cầu. Bởi vì, để các nhà nghiên cứu cũng như các đơn vị sản xuất vững tâm đầu tư một nguồn lực rất lớn vào lĩnh vực robot, chúng ta phải kích cầu nhiều hơn nữa”, PGS.TS Chu Cẩm Thơ nói.

Bà chia sẻ về một khảo sát nhỏ và thấy rằng tỉ lệ robot hóa của Việt Nam vẫn thấp, tỉ lệ các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng robot, hoặc tìm đến những robot "Make in Vietnam" cũng thấp. “Một trong những nguyên nhân là sự kết nối giữa năng lực sản xuất trong nước và nhu cầu thị trường còn hạn chế, khiến tiềm năng nội địa hóa và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường Việt Nam chưa được phát huy, đồng thời chưa tạo dựng được đủ niềm tin từ phía người sử dụng. Vì vậy, rất mong triển lãm này cũng như các hoạt động khác của thành phố Hà Nội nói riêng, và nói chung, sẽ được làm thường xuyên hơn, để kết nối, để làm cho thị trường này của chúng ta phát triển một cách bền vững”, lãnh đạo Đại học Phenikaa nói.

THÚC ĐẨY HỆ SINH THÁI ROBOT TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN THƯƠNG MẠI HÓA

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số thành phố Hà Nội, cho biết bên cạnh mục tiêu kết nối cộng đồng doanh nghiệp, viện, trường và các đơn vị nghiên cứu, sản xuất robot, triển lãm còn hướng tới việc tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên trực tiếp trải nghiệm công nghệ.

“Thông qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi kỳ vọng khơi dậy sự yêu thích và hứng thú của học sinh, sinh viên đối với robot, AI và các lĩnh vực công nghệ liên quan, qua đó góp phần định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Đây cũng được xem là nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghệ trong những năm tới, khi sự yêu thích và quan tâm đến công nghệ có thể tạo động lực cho quá trình học tập và nghiên cứu”, bà Phương Hoa nói.

Hình ảnh robot biểu diễn tại Triển lãm. Ảnh: B.B

Theo Phó Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số thành phố Hà Nội, một trong những trọng tâm của hoạt động năm nay là tăng cường kết nối giữa các bên trong hệ sinh thái, gồm các nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường học và doanh nghiệp sản xuất. Mục tiêu cuối cùng là đưa các sản phẩm nghiên cứu, công nghệ đến với người dân, trong đó thương mại hóa được xem là một khâu quan trọng. Một sản phẩm dù có ý tưởng tốt hay hàm lượng công nghệ cao nhưng không thể sản xuất, thương mại hóa và ứng dụng vào thực tế thì khó tạo ra giá trị trên thị trường. Thông qua triển lãm, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ nghiên cứu, sản xuất đến ứng dụng, qua đó tạo điều kiện để các sản phẩm công nghệ từng bước đi vào đời sống.

Trong khuôn khổ triển lãm Robot Hà Nội 2026, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động như lập trình robot, ứng dụng AI và thị giác máy tính (Computer Vision), lắp ráp mô hình thông minh, cũng như tìm hiểu các giải pháp IoT và tự động hóa.

Bên cạnh khu trưng bày, chương trình có hai tọa đàm tập trung vào phát triển công nghệ và nhân lực. Tọa đàm “Robot & AI - Từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế” tập trung vào quá trình phát triển sản phẩm công nghệ từ nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa. Trong khi đó, tọa đàm “Robot & AI - Học gì, làm gì để dẫn đầu tương lai?” đề cập đến định hướng nghề nghiệp, kỹ năng và yêu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, trưng bày và kết nối, triển lãm hướng tới việc tăng cường tương tác giữa nghiên cứu, giáo dục và hoạt động ứng dụng công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực robot, AI và STEM.