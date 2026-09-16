Hà Nội kết nối mạng lưới công nghệ xanh, phát triển bền vững
Triển khai Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2026, thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế mạng lưới Công nghệ xanh - Phát triển bền vững, (GREENTECH HANOI 2026). Trong bối cảnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh ngày càng được coi trọng, triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo các doanh nghiệp trong nước, quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-ket-noi-mang-luoi-cong-nghe-xanh-phat-trien-ben-vung-417971.htm