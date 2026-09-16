Hà Nội kết nối mạng lưới công nghệ xanh, phát triển bền vững

Trí tuệ nhân tạo (AI), robot và các công nghệ sản xuất số đang mở ra một mô hình phát triển mới cho ngành dệt may châu Phi, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm và tham gia vào những phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn.