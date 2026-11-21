Phiên giao dịch việc làm thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với hơn 1.500 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động. Phiên giao dịch tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động, trong bối cảnh nhu cầu nhân lực tại khu vực phía Tây Hà Nội ngày càng tăng.

Ông Bùi Ngọc Kính, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm phát biểu tại phiên giao dịch việc làm.

Trao vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm từ Ngan hàng chính sách xã hội.

Quang cảnh lễ khai mạc phiên giao dịch việc làm cụm Từ Liêm.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Cùng với việc triển khai các chủ trương, chính sách lớn và hàng loạt dự án đầu tư, phát triển hạ tầng, đô thị quy mô lớn, Hà Nội đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội, tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực và việc làm.

Với mục tiêu giải quyết việc làm cho 171.000 lao động trong năm 2026, Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển thị trường lao động, tăng cường kết nối cung cầu và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Tính đến ngày 15/11/2026, Thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 206.628 lao động, đạt 120,8% kế hoạch năm.

Theo ông Nguyễn Tây Nam, khu vực các phường Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ và Xuân Phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu đô thị mới, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, dịch vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các dự án phát triển hạ tầng giao thông, trong đó có Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70, được kỳ vọng thúc đẩy thu hút đầu tư, mở rộng nhu cầu sử dụng lao động trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ và sản xuất.

Tìm hiểu công tác tuyển dụng tại gian hàng của doah nghiệp.

Trao đổi trực tiếp về vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm cụm Từ Liêm,

Tư vấn giới thiệu các vị trí việc làm.

Với nhiều học sinh phổ thông, đây là dịp định hướng nghề nghiệp.

Phiên giao dịch việc làm lưu động cụm Từ Liêm năm 2026 có sự tham gia của 30 đơn vị với 1.519 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở nhiều lĩnh vực như sản xuất, nhà máy, nhà hàng, khách sạn, thương mại, dịch vụ và công nghệ thông tin.

Ông Bùi Ngọc Kính, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm cho rằng, các doanh nghiệp đến với phiên giao dịch không chỉ để giới thiệu, tuyển dụng mà còn để lắng nghe, chia sẻ và tìm kiếm những người lao động có thể đồng hành lâu dài. Người lao động, đặc biệt là các bạn trẻ, cần chủ động tìm hiểu, trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng về công việc, tiền lương, điều kiện lao động, chế độ bảo hiểm và cơ hội phát triển. Ngay cả khi chưa tìm được công việc phù hợp tại phiên giao dịch, những thông tin và tư vấn nhận được cũng sẽ giúp người lao động chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Đối với học sinh, sinh viên, ông Bùi Ngọc Kính nhấn mạnh, chọn nghề không chỉ là chọn một công việc để kiếm sống mà còn là lựa chọn con đường phát triển lâu dài của bản thân. Vì vậy, các bạn trẻ cần tìm hiểu kỹ năng lực, sở thích cá nhân và nhu cầu xã hội, tránh chạy theo những nghề đang được cho là hấp dẫn mà bỏ qua những công việc phù hợp với bản thân và có giá trị thực tế.

Ông Bùi Ngọc Kính cũng cho biết, chính quyền địa phương xác định giải quyết việc làm không chỉ là chỉ tiêu kinh tế xã hội mà còn là giải pháp căn bản bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tổng hợp từ Ban tổ chức phiên giao dịch việc làm cho thấy, xét theo trình độ, nhu cầu tuyển dụng lao động tốt nghiệp THPT chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm hơn 45%; lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật chiếm 35,9%; còn lại là lao động có trình độ cao đẳng, đại học.

Về mức thu nhập, từ 15 triệu đồng/tháng trở lên, chiếm 26,6%; mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng, chiếm 28,5%. Trong khi đó, nhóm việc làm có mức thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng chiếm 34,4%. Các vị trí thu nhập cao chủ yếu dành cho lao động có chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng chịu áp lực công việc hoặc tham gia các chương trình du học, xuất khẩu lao động.

Bà Việt Bà, chuyên viên tuyển dụng Hệ thống khách sạn A25 cho biết, tại phiên giao dịch lần này, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hơn 50 nhân sự, chủ yếu ở các vị trí buồng phòng, giặt là. Ngoài ra, khách sạn cũng tuyển lao động bán thời gian (part-time) ở các vị trí thu ngân, buồng phòng, nhà hàng, bếp và kỹ thuật. Mức lương bình quân đối với lao động phổ thông khoảng 9,5 triệu đồng/tháng, trong khi nhân sự có chuyên môn có thể đạt khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, đại diện Công ty liên doanh TNHH KFC Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đang tuyển 15 nhân sự cho 3 cơ sở trên địa bàn phường Từ Liêm. Từ nay đến cuối năm, đơn vị dự kiến tuyển khoảng 200 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông, với mức thu nhập 27.000 đồng/giờ.

Bên cạnh hoạt động giao dịch trực tiếp, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, việc làm. Cổng thông tin việc làm Thành phố Hà Nội tại địa chỉ congvieclam.hanoi.gov.vn, kết nối với Sàn giao dịch việc làm Quốc gia, hiện thu hút hơn 1,27 triệu lượt truy cập, có trên 51.000 tài khoản doanh nghiệp và người lao động đăng ký, tổ chức thành công 240 phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối hàng nghìn cơ hội việc làm.

Thông qua nền tảng này, người lao động và doanh nghiệp có thể tiếp tục tìm kiếm, kết nối ngay cả khi chưa tìm được công việc hoặc ứng viên phù hợp tại các phiên giao dịch trực tiếp. Sở Nội vụ Hà Nội cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội duy trì hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp thường xuyên, liên tục.