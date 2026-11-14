Hà Nội kết nối giá trị áo dài với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21-23/11. (Ảnh: BTC)

Trong đời sống văn hóa Việt Nam, áo dài đã vượt ra khỏi ý nghĩa của một loại trang phục để trở thành biểu tượng nhận diện bản sắc dân tộc. Qua từng thời kỳ, hình thức, chất liệu và cách thức sử dụng áo dài có những thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi về sự hài hòa, kín đáo, duyên dáng và tinh tế vẫn được gìn giữ.

Tại Hà Nội, áo dài còn gắn với hình ảnh người Tràng An thanh lịch, nền nã. Tà áo dài bên hồ Hoàn Kiếm, trên những con phố cổ hay trong không gian các di tích lịch sử đã trở thành hình ảnh quen thuộc, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa riêng của Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đối với Hà Nội, áo dài mang sắc thái riêng, gắn với hình ảnh người Tràng An và chiều sâu văn hóa Thăng Long-Hà Nội. Việc bảo tồn, phát huy giá trị áo dài không chỉ là gìn giữ một trang phục truyền thống mà còn là gìn giữ ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 tạo không gian tôn vinh vẻ đẹp áo dài và mở ra các cơ hội kết nối

Nhận thức được giá trị văn hóa và tiềm năng phát triển của áo dài, Hà Nội đang từng bước mở rộng các hoạt động bảo tồn theo hướng kết hợp giữa gìn giữ truyền thống, khuyến khích sáng tạo và phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch, một trong những hoạt động được duy trì là Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội.

Trình diễn áo dài tại buổi họp báo giới thiệu Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. (Ảnh: BTC)

Tiếp nối bốn kỳ tổ chức trước, năm 2026, Hà Nội tiếp tục tổ chức Lễ hội từ ngày 21-23/11 tại Bảo tàng Hà Nội và một số địa điểm trên địa bàn thành phố. Lễ hội không chỉ tạo không gian tôn vinh vẻ đẹp áo dài mà còn mở ra cơ hội kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp thời trang, đơn vị lữ hành và cộng đồng yêu áo dài; qua đó góp phần hình thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội.

Song song với các hoạt động sân khấu, trong ba ngày từ ngày 21-23/11 tới, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ trở thành một hành trình áo dài thu nhỏ với 4 không gian trưng bày và trải nghiệm, mỗi nơi mở ra một cách cảm nhận riêng về tà áo Việt gồm: Không gian trưng bày sản phẩm của các làng nghề truyền thống, để du khách tận mắt xem các nghệ nhân làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức thao diễn và hiểu một tà áo được tạo nên từ đôi bàn tay người thợ như thế nào; Không gian trưng bày và giới thiệu các bộ sưu tập áo dài của những nhà thiết kế và thương hiệu uy tín; Không gian dành cho các phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công và những thức quà đặc sắc của Thủ đô; Không gian sáng tạo của sinh viên các trường đại học, nơi những ý tưởng trẻ trung được thể hiện, cùng khu trưng bày của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Không chỉ ngắm nhìn, du khách còn được tự tay trải nghiệm qua các workshop theo chủ đề như làm đồ thủ công trang sức, vẽ tranh trên áo dài, thêu đính kết trang trí áo dài… Giữa hành trình ấy, du khách có thể thong thả thưởng trà, thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc, tham gia các trò chơi dân gian, rồi lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại góc chụp ảnh check-in lấy ảnh ngay tại chỗ.

''Thông qua các hoạt động trình diễn, giới thiệu, trưng bày, giao lưu và trải nghiệm, Lễ hội góp phần giới thiệu vẻ đẹp, lịch sử hình thành và phát triển của áo dài; tôn vinh những đóng góp của các nghệ nhân, nhà thiết kế, những người đang ngày ngày gìn giữ, sáng tạo và phát triển nghề may, nghề thêu, dệt lụa và các kỹ nghệ truyền thống liên quan đến áo dài'', ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chia sẻ tại họp báo giới thiệu Lễ hội ngày 14/11.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu. (Ảnh: BTC)

Cùng với việc kết nối các làng nghề, Hà Nội chú trọng khuyến khích sự tham gia của thế hệ trẻ. Tại Lễ hội năm 2026, chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” quy tụ 10 bộ sưu tập của sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn thành phố.

Thông qua các hoạt động này, những người trẻ có cơ hội tiếp cận di sản không chỉ với tư cách người thưởng thức mà còn là chủ thể sáng tạo, góp phần làm mới hình thức thể hiện và mở rộng khả năng ứng dụng của áo dài. Việc trao tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập trong khuôn khổ chương trình “Tặng áo dài - chắp cánh ước mơ xanh” cũng là một cách đưa trang phục truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Một hướng triển khai khác là mở rộng không gian thực hành áo dài trong cộng đồng. Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 dự kiến có khoảng 1.300 người tham gia tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Hoạt động đồng diễn áo dài của phụ nữ Thủ đô và chương trình xác lập kỷ lục về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất với 500 người cũng góp phần mở rộng đối tượng tham gia, khuyến khích áo dài hiện diện trong đời sống xã hội ở nhiều nhóm tuổi và giới tính.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng, Hà Nội đang quan tâm triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học về áo dài, trong đó có định hướng đề nghị UNESCO ghi danh Áo dài vào các danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong giai đoạn 2027-2030 theo quy trình và quy định hiện hành. Theo ông Nguyễn Trần Quang, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức và tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, nghệ nhân, nhà thiết kế, các tổ chức xã hội và đặc biệt là cộng đồng những người thực hành áo dài.

Ba mục tiêu và ý nghĩa trọng tâm của Lễ hội Du lịch Áo dài Hà Nội

Phát biểu tại họp báo giới thiệu Lễ hội Du lịch Áo dài Hà Nội sáng 14/11, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho rằng, Lễ hội có ba mục tiêu và ý nghĩa trọng tâm.

Thứ nhất, Lễ hội tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam. Thông qua các hoạt động trình diễn, giới thiệu, trưng bày, giao lưu và trải nghiệm, Lễ hội góp phần giới thiệu vẻ đẹp, lịch sử hình thành và phát triển của áo dài; tôn vinh những đóng góp của các nghệ nhân, nhà thiết kế, những người đang ngày ngày gìn giữ, sáng tạo và phát triển nghề may, nghề thêu, dệt lụa và các kỹ nghệ truyền thống liên quan đến áo dài.

"Chúng tôi mong muốn áo dài không chỉ hiện diện trong các dịp lễ hội, sự kiện mà tiếp tục được gìn giữ, thực hành và lan tỏa trong đời sống thường nhật; trở thành niềm tự hào và sự lựa chọn tự nhiên của các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ", ông Nguyễn Trần Quang bày tỏ.

Trình diễn áo dài tại buổi họp báo giới thiệu Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. (Ảnh: BTC)

Thứ hai, Lễ hội giúp kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Hà Nội xác định áo dài có tiềm năng trở thành một sản phẩm văn hóa-du lịch đặc sắc, có khả năng kết nối nhiều lĩnh vực: thời trang, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Thông qua Lễ hội, Hà Nội mong muốn giới thiệu đến du khách những hành trình khám phá Thủ đô gắn với tà áo dài; từ không gian phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám đến các làng nghề truyền thống, các không gian văn hóa và sáng tạo.

Mỗi trải nghiệm về áo dài sẽ không chỉ dừng lại ở việc thưởng lãm một trang phục đẹp, mà còn là cơ hội để du khách tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người, phong tục và sức sống của một Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Thứ ba, Lễ hội góp phần thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới. Áo dài là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Bảo tồn không có nghĩa là đóng khung trong quá khứ, mà cần tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được sáng tạo, làm mới và thích ứng với đời sống hôm nay. Đồng thời, Lễ hội cũng là dịp quảng bá hình ảnh Hà Nội - một thành phố giàu truyền thống, năng động, sáng tạo, thân thiện và hội nhập; nơi các giá trị văn hóa được trân trọng, gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại.

"Chúng tôi khuyến khích các nhà thiết kế, nghệ nhân, các cơ sở đào tạo thời trang, doanh nghiệp và các bạn trẻ cùng tham gia sáng tạo trên nền tảng những giá trị văn hóa cốt lõi của áo dài; qua đó tạo ra những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, có tính ứng dụng, có khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế", ông Quang cho biết.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, được triển khai với sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng sáng tạo, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - điểm đến giàu bản sắc, sáng tạo và thân thiện.