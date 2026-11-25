Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN, sàn HoSE) đang lấy ý kiến cổ đông về việc nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 lên tối đa 11.500 tỷ đồng và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị xuống còn 5 người. Đề xuất điều chỉnh được đưa ra sau khi lợi nhuận 9 tháng đầu năm của tập đoàn đạt 10.325 tỷ đồng, vượt ngưỡng thấp của kế hoạch mới.