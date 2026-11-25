Hà Nội kết nối doanh nghiệp với chuỗi cung ứng quốc tế
Khi các tập đoàn nước ngoài mở rộng sản xuất tại Hà Nội, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Thủ đô có thêm cơ hội trở thành nhà cung ứng linh kiện, phụ tùng. Để tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tiếp cận trực tiếp bộ phận mua hàng, đồng thời nâng năng lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ giao hàng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-ket-noi-doanh-nghiep-voi-chuoi-cung-ung-quoc-te-246261125184227107.htm