Hà Nội kết nối di sản, đánh thức tiềm năng du lịch phía Nam Thủ đô
Không chỉ sở hữu những di tích lịch sử lâu đời, phía Nam Hà Nội còn lưu giữ nhiều làng nghề truyền thống và không gian văn hóa đặc sắc. Thay vì khai thác từng điểm đến riêng lẻ, Hà Nội đang từng bước kết nối các giá trị này thành những hành trình có chủ đề, tiêu biểu là tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long”. Cách làm này không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm mà còn tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế từ di sản.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-ket-noi-di-san-danh-thuc-tiem-nang-du-lich-phia-nam-thu-do-246261108233337847.htm