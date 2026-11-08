Hà Nội kết nối di sản, đánh thức tiềm năng du lịch phía Nam Thủ đô

Từ câu chuyện của tàu Hà Nội 5 cửa ô, có thể thấy du lịch đường sắt đang mở ra hướng tiếp cận mới: biến hành trình di chuyển thành một trải nghiệm văn hóa. Không chỉ kết nối các điểm đến, những tuyến tàu như Hà Nội – Ninh Bình, Hà Nội – Thái Nguyên còn mở rộng không gian du lịch, kết nối cảnh sắc, di sản và dịch vụ. Với mục tiêu đón hơn 50 triệu lượt khách vào năm 2030, Hà Nội cần nhiều hơn những sản phẩm hấp dẫn, đó là sự liên kết đồng bộ giữa các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị cung ứng dịch vụ.