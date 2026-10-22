Hà Nội: Kẻ chặn ô tô, sát hại tài xế vì ghen tuông với vợ cũ khai gì?

Theo điều tra, khoảng giữa năm 2026, Hoan cho rằng vợ là chị N.T.H có quan hệ tình cảm với anh N.B.Đ (SN 1980) nên Hoan nảy sinh ghen tuông.

Mâu thuẫn kéo dài khiến anh ta và chị H ly hôn vào ngày 19/10. Sau thời gian này, Hoan vẫn còn tình cảm với chị H.

Đối tượng Hoan bị khởi tố về tội Giết người.

Chiều 20/10, Hoan đến quán nước trên phố Bắc Cầu để chờ gặp nói chuyện với vợ cũ. Khoảng 17h, anh ta thấy anh Đ điều khiển xe ô tô BKS 15K-616.xx đi qua khu vực gần quán nước.

Hoan bực tức anh Đ và nghĩ người này đến gặp chị H, nên đối tượng lái xe máy đuổi theo. Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan điều khiển xe máy vượt lên, chặn đầu ô tô rồi một tay cầm búa, tay còn lại giật cửa để mở nhưng không được do cửa đã khóa.

Sau đó, Hoan dùng búa đập vỡ kính lái xe ô tô rồi tấn công anh Đ. Trong lúc giằng co, anh Đ giành được chiếc búa từ tay Hoan và lên tiếng cảnh báo.

Hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại diễn biến vụ việc.

Hoan không dừng lại mà tiếp tục đấm anh Đ. Thấy nhiều người dân can ngăn, hung thủ điều khiển xe mô tô rời hiện trường.

Tuy nhiên, đi được khoảng hơn 200m, đối tượng đến một sạp hàng bán thịt lợn và lấy con dao đặt trên bàn của người bán hàng, sau đó lái xe quay lại tìm anh Đ.

Kết quả điều tra nêu, Hoan dừng xe mô tô rồi cầm dao sát hại anh Đ. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy BKS 29AE-117.xx rời đi. Tối 20/10, được lực lượng chức năng tích cực vận động, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đầu thú.