Ngày 24/11, Sở Y tế Hà Nội có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tập trung mọi nguồn lực cấp cứu, điều trị các nạn nhân trong vụ nổ khí gas, sập nhà xảy ra trên địa bàn phường Đống Đa.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, khoảng 8h ngày 24/11, trên địa bàn phường Đống Đa xảy ra vụ nổ bình gas kèm sập nhà tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cùng các bệnh viện khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường, tổ chức sơ cứu, phân loại và vận chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế.

Theo Công an TP Hà Nội, đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 11 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu, 2 người tử vong được bàn giao cho lực lượng y tế.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cấp cứu nạn nhân trong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết. ﻿Ảnh: Hà Lê

Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi do nổ khí gas, gây sập đổ một phần căn nhà một tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết. Khu vực xảy ra vụ việc là hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống, có người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã huy động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng liên quan đến hiện trường triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng, chó nghiệp vụ để tiếp cận các khu vực đổ sập, tìm kiếm người mắc kẹt.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết, bệnh viện tiếp nhận 11 nạn nhân trong vụ việc. Sau khi đánh giá tình trạng, cơ sở này đã chuyển 3 trường hợp đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và một trường hợp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Trong khi đó, Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 3 nạn nhân. Trong số này, một người đàn ông 41 tuổi đã tử vong ngoại viện.

Nổ lớn giữa phố Hà Nội, mảnh vỡ văng xa hàng trăm mét, ít nhất 2 người bị thương

Hai trường hợp còn lại là người đi đường và người ngồi uống nước gần khu vực xảy ra vụ nổ. Các nạn nhân bị chấn thương phần mềm, hiện không nguy hiểm đến tính mạng và đang được theo dõi tại Trung tâm Cấp cứu.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị. Các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao được bố trí trực tiếp tham gia cứu chữa người bệnh.

TS.BS Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa xác nhận, bệnh viện đã tiếp nhận một số nạn nhân trong vụ nổ và đang tập trung nguồn lực cấp cứu, điều trị. Ảnh: Hà Lê

Đối với những trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương, các bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện; chủ động đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi vượt quá khả năng điều trị.

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn đối với những trường hợp có chỉ định, bảo đảm đầy đủ thuốc, máu, trang thiết bị và nhân lực trực cấp cứu 24/24 giờ.

Đáng chú ý, lãnh đạo các bệnh viện phải trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị; khẩn trương rà soát, lập danh sách đầy đủ các nạn nhân, thường xuyên cập nhật diễn biến sức khỏe và báo cáo Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội.

Sở Y tế nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu các bệnh viện nghiêm túc triển khai, tập trung mọi điều kiện tốt nhất nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng cho các nạn nhân.