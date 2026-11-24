Theo Sở Y tế Hà Nội, vào khoảng 8h ngày 24-11, trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa xảy ra vụ nổ bình ga kèm theo sập nhà, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo các Bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Phòng khám Đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội nhanh chóng điều động các xe cấp cứu gần nhất đến hiện trường. Đến 8h20 cùng ngày, 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân.

Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại 4 bệnh viện: Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội.

Cấp cứu, điều trị các nạn nhân vụ nổ bình ga, sập nhà tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ảnh: BVCC

Để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị kịp thời, hiệu quả, tại Công văn khẩn số 12327/SYT-NVY ngày 24-11, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc 4 bệnh viện nêu trên huy động, tập trung tối đa nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị cho các nạn nhân.

Các bệnh viện bố trí những bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp cấp cứu, điều trị với mục tiêu cao nhất là cứu chữa người bệnh.

Đối với các trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương, các bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện; chủ động đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi vượt quá khả năng. Sở Y tế Hà Nội sẵn sàng điều động, phối hợp để bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Cùng với đó, các bệnh viện cần sẵn sàng phương án chuyển tuyến an toàn đối với những nạn nhân có chỉ định; bảo đảm đầy đủ thuốc, máu, trang thiết bị và nhân lực thường trực cấp cứu 24/24 giờ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị quan tâm chăm sóc, động viên tinh thần người bệnh và thân nhân; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm chế độ, chính sách cho các nạn nhân theo quy định.

Các bệnh viện khẩn trương rà soát, lập danh sách đầy đủ các nạn nhân đã tiếp nhận, thường xuyên cập nhật diễn biến sức khỏe người bệnh, báo cáo nhanh về Sở Y tế để tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND thành phố Hà Nội.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Giám đốc các bệnh viện trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.