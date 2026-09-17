Hà Nội huy động toàn lực chống ngập

Theo báo cáo về tình hình thoát nước do ảnh hưởng của mưa lớn ngày 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, Hà Nội liên tục có mưa trên diện rộng từ sáng 14/9 đến nay.

Lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực đã vượt 400mm, trong đó Yên Sở đạt 570,8mm, Hai Bà Trưng 550,3mm, Cầu Giấy 439,2mm, Thanh Liệt 435mm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám 421,8mm, Yên Nghĩa 411,5mm và Hoàn Kiếm 404,6mm.

Mưa lớn kéo dài cũng đẩy mực nước nhiều sông lên cao. Sông Nhuệ tại cầu Hà Đông đạt 5,28m, vượt báo động 2 là 0,09m; sông Tích ở mức 8,33-8,64m, vượt báo động 3 từ 0,24-0,33m; sông Bùi 7,45m, vượt báo động 3 là 0,45m. Sông Đáy đạt 6,62m, vượt báo động 2 là 0,12m, trong khi sông Mỹ Hà ở mức 5,72m, vượt báo động 1 là 0,22m.

Trước diễn biến phức tạp, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị liên quan vận hành phương án ứng phó ở mức cao nhất.

Các đơn vị liên quan vận hành phương án ứng phó ở mức cao nhất (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo đó, các đơn vị chủ động hạ mực nước đệm tại hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực trọng yếu; đồng thời vận hành đồng bộ các công trình chống úng ngập, trạm bơm và cửa phai nhằm tăng khả năng thu gom, điều tiết và bơm tiêu.

Đáng chú ý, hơn 2.500 lao động cùng trên 200 thiết bị được huy động tập trung xử lý các điểm úng ngập, bơm hút hỗ trợ, khơi thông dòng chảy và phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông.

Trung tâm đánh giá hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vẫn được duy trì ổn định. Tại khu vực trung tâm và những nơi đã được đầu tư công trình khẩn cấp, chống úng ngập cục bộ, không xuất hiện ngập; một số khu vực phía tây Hà Nội đã rút nước hoặc chỉ còn ngập nhẹ.

Các công trình chống úng ngập và công trình khẩn cấp đưa vào vận hành tiếp tục bổ sung năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và bơm tiêu, góp phần giảm phạm vi, độ sâu và thời gian ngập.

Trong khi Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa, ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố duy trì ứng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết và mực nước; chủ động vận hành trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa, đồng thời phối hợp với các đơn vị thủy lợi để hạ mực nước tại nguồn tiêu, tạo dung tích dự phòng và giảm nguy cơ ngập úng.