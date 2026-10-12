Hà Nội huy động sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu tăng trưởng 'hai con số'

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quang Thái

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; các đồng chí Thành ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường của thành phố.

Hội nghị tập trung bàn thảo các nội dung quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm của thành phố.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ xem xét, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; báo cáo nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất giai đoạn 2026-2030, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ nhu cầu chi đầu tư phát triển của thành phố; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm và kết quả xử lý các dự án chậm triển khai trong và ngoài ngân sách; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận nội dung báo cáo tiến độ việc cụ thể hóa và kết quả triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và các cơ chế, chính sách phục vụ cho sự phát triển của Thủ đô.

Quyết tâm cao hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, thành phố đã đi qua 9 tháng của năm 2026, cả hệ thống chính trị đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong năm 2026.

Mỗi chỉ tiêu, mỗi công trình, mỗi kết quả đạt được không chỉ giúp thành phố hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2026, mà còn mang lại đời sống tốt hơn cho nhân dân Thủ đô, tạo lập nền tảng vững chắc cho phát triển Thủ đô trong những năm tiếp theo. Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thành phố phải quyết tâm cao hơn; bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn để hóa giải các thách thức, chuyển hóa các nguồn lực thành các kết quả đóng góp cho phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, các nội dung Ban Chấp hành thảo luận ngày hôm nay đều tập trung vào yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy nguồn lực, thúc đẩy các động lực, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Gợi mở các vấn đề thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng GRDP trong quý III đạt mức 10,02% nhưng vẫn thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so với kịch bản 12,54%; có tới 15/20 ngành chưa đạt kịch bản. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 96% kế hoạch Trung ương giao, nhưng mới đạt khoảng 70% kế hoạch thành phố giao. Vốn FDI 9 tháng chủ yếu là góp vốn, mua cổ phần, chưa chuyển thành năng lực sản xuất mới. Vẫn còn tình trạng nợ đọng nhiệm vụ, buông lỏng quản lý trong xây dựng, quản lý đất đai, phòng cháy, chữa cháy để lại hậu quả nghiêm trọng.

“Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, GRDP quý IV của thành phố phải đạt 16,55%. Vì vậy, chúng ta rà soát, xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể, doanh nghiệp, dự án nào có thể tạo thêm sản lượng, giá trị ngay trong năm, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đồng chí lãnh đạo phụ trách. Đồng thời, chủ động chuẩn bị dự án, hạ tầng và nhân lực cho năm 2027 và các năm tiếp theo, bảo đảm tăng trưởng trước mắt gắn với tạo dựng động lực lâu dài”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Lưu ý nhiệm vụ tập trung tháo gỡ đúng điểm nghẽn, đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, việc đẩy nhanh các dự án chiến lược sẽ đóng góp ngay cho tăng trưởng; tạo động lực, không gian mới cho phát triển lâu dài. Tuy nhiên, nhiều dự án đã có mặt bằng nhưng thi công chậm; nhiều vướng mắc kéo dài; chậm nghiệm thu kết quả khiến nguồn lực đầu tư chưa chuyển thành kết quả tăng trưởng. Cần chỉ rõ điểm nghẽn của từng dự án, thống nhất phương án xử lý, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Không để việc rà soát kéo dài làm lãng phí đất đai, tài sản.

Về khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, thành phố đang tập trung triển khai 84 dự án hạ tầng chiến lược chưa bao gồm hệ thống đường sắt đô thị để thúc đẩy hình thành các cực tăng trưởng mới và các đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Chúng ta cần phải rà soát, kiểm kê, đánh giá nguồn lực có thể tạo ra từ đất đai cho phát triển của thành phố. Trong đó, cần phải xác định rõ quỹ đất có thể khai thác, tiến độ thu từng năm và các khoản chi cần thiết cho giải phóng mặt bằng, tái định cư, hạ tầng. Kế hoạch thu cần tính đến sức hấp thụ của thị trường và yêu cầu phát triển bền vững.

“Tạo đột phá trong triển khai Nghị quyết số 57 và các nghị quyết chiến lược: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những nhân tố quyết định năng suất lao động và tăng trưởng dài hạn của thành phố. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân kinh phí cho lĩnh vực này mới đạt 35,7%; mới có 3/13 cơ sở dữ liệu được khai thác hiệu quả. Cần làm rõ vướng mắc trong triển khai từng nhiệm vụ, dự án và trách nhiệm của từng cơ quan. Các cơ quan chủ trì phải cam kết thời hạn khắc phục, đưa đầy đủ 13 cơ sở dữ liệu vào vận hành hiệu quả, phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu.

Đồng chí Trần Đức Thắng cũng nêu rõ, thành phố cần xác định lộ trình, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng năng lượng xanh, hạ tầng số, đào tạo nhân lực và bố trí quỹ đất để cùng với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát tạo lợi thế thu hút, phát triển các ngành công nghiệp và lĩnh vực mới như bán dẫn, công nghiệp đường sắt, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học; thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Để bảo đảm hiệu quả, thực chất trong thảo luận các nội dung tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các ý kiến phát biểu đi thẳng vào vấn đề cần quyết định, những điểm còn khác nhau và giải pháp có thể thực hiện.

Quý IV năm 2026, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng đạt 16,55%

Trình bày báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng 9 tháng đầu năm; kịch bản, nhiệm vụ, giải pháp điều hành 3 tháng cuối năm bảo đảm đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, quý III ghi nhận bước bứt phá với mức tăng 10,02%, cao hơn quý III của cả nước (9,95%). Đây là lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là đỉnh tăng trưởng của các quý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày báo cáo. Ảnh Quang Thái

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026, không điều chỉnh giảm; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2026, cập nhật kịch bản điều hành quý IV với mục tiêu tăng trưởng 16,55%; trong đó: Công nghiệp, xây dựng tăng 14,5%; dịch vụ tăng 18,42%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,89%.

Thành phố tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu đề ra. Cụ thể là: Tăng tốc đầu tư công, khối lượng xây dựng và các dự án động lực; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và năng lực sản xuất mới; kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ; khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiểm soát giá cả, chi phí đầu vào và bảo vệ sức mua; tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật; siết chặt trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi tăng trưởng theo kết quả.

Hà Nội dự kiến thu 800.000 tỷ đồng từ đất giai đoạn 2026-2030

Trình bày báo cáo nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai giai đoạn 2026-2030, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ nhu cầu chi đầu tư phát triển của thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, qua rà soát, Hà Nội xác định khoảng 19.325ha đất có khả năng khai thác, với tổng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ước đạt khoảng 1,5 triệu tỷ đồng; riêng giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 800.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường trình bày báo cáo. Ảnh Quang Thái

Trong tổng quỹ đất trên, khoảng 7.501ha đã được sơ bộ xác định ranh giới; 695ha thuộc 452 khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất; 2.977ha thuộc 107 dự án thu hồi đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ngoài ra, còn khoảng 197ha thuộc 66 cơ sở cần di dời, 7.013ha liên quan đến 250 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai và 942ha tại 1.675 điểm đất thuê có thời hạn.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến chuyển đổi khoảng 15.000ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, ưu tiên phục vụ các dự án lớn, công trình hạ tầng, giao thông trọng điểm và tạo quỹ đất đối ứng thanh toán các dự án BT.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 76 dự án, khu đất, với tổng diện tích khoảng 33,6ha. Tổng số tiền trúng đấu giá đạt khoảng 11.262 tỷ đồng; số thu thực tế khoảng 14.600 tỷ đồng, bao gồm cả khoản thu từ các phiên đấu giá năm 2025 chuyển sang.

Năm 2026, chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được giao là 98.575 tỷ đồng. Tính đến 9 giờ ngày 8-10-2026, tổng số thu đạt 98.618 tỷ đồng, bằng 100,04% chỉ tiêu. Trong đó, tiền sử dụng đất đạt 86.392,4 tỷ đồng; tiền thuê đất đạt 11.749 tỷ đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 476,4 tỷ đồng. Ước tính cả năm, nguồn thu từ đất đạt khoảng 146.000 tỷ đồng.

Thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật quỹ đất, xây dựng phương án khai thác theo lộ trình, bảo đảm đúng quy định pháp luật, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và đáp ứng nhu cầu phát triển Thủ đô trong dài hạn.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 72 dự án, công trình trọng điểm

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã thông tin về tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm và kết quả xử lý các dự án đầu tư chậm triển khai trong và ngoài ngân sách.

Theo đó, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện gồm 72 dự án, công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, thủy lợi, thoát nước và môi trường, với tổng mức đầu tư 230.388 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2026 thành phố giao cho các dự án là 41.739 tỷ đồng. Trong danh mục này có 7 cầu lớn qua sông Hồng, các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, kết nối và nút giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Quang Thái

Đến ngày 30-9-2026, các dự án đã giải ngân 33.621/41.739 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch vốn năm 2026 của thành phố giao; riêng giao thông đường bộ đạt 28.905/34.825 tỷ đồng (83%). Nhóm cầu qua sông đạt 92,8%; đường vành đai đạt 85,7%; trục hướng tâm, kết nối và nút giao đạt 71,3%; thủy lợi, thoát nước, môi trường đạt 68,2%. Có 20 dự án giải ngân từ 98% trở lên, 12 dự án giải ngân dưới 50%. Đặc biệt, có 11 dự án đã đạt tỷ lệ giải ngân 100%.

Song song với việc thúc đẩy các công trình trọng điểm, Hà Nội đang tập trung rà soát, xử lý các dự án đầu tư công chậm triển khai. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đã rà soát 342 dự án theo Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 25-3-2026. Sau khi loại 3 dự án trùng lặp, 17 dự án đã hoặc dự kiến hoàn thành và 2 dự án đường sắt đô thị sử dụng vốn ODA, danh mục còn 320 dự án, được phân thành ba nhóm để xử lý, gồm: 54 dự án dừng, chấm dứt thực hiện, với tổng mức đầu tư 6.153 tỷ đồng; 76 dự án tạm dừng bố trí vốn để rà soát, tổng mức đầu tư 15.207 tỷ đồng; 190 dự án tiếp tục thực hiện, tổng mức đầu tư 75.592 tỷ đồng.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai, UBND thành phố đã tập trung xử lý 341 dự án. Đến nay, thành phố đã xử lý dứt điểm 71 dự án, gồm 21 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng; 33 dự án chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc thu hồi quyết định giao đất; 17 dự án đã khởi công. Bên cạnh đó, 102 dự án đã tháo gỡ vướng mắc và được cho phép tiếp tục thực hiện, hoàn thiện thủ tục; 15 dự án tạm dừng để rà soát theo bản án, kết quả giải quyết của cơ quan tư pháp hoặc quy hoạch được phê duyệt.

Với 153 dự án còn lại, thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng phương án xử lý; trong đó, 68 dự án đã được đánh giá sơ bộ tính khả thi để xem xét tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư và 85 dự án tiếp tục được rà soát, đánh giá trong tháng 10-2026.

Đối với 191 dự án do các sở, ngành và xã, phường cập nhật, bổ sung, thành phố đã rà soát, cập nhật thông tin và xác định phương án xử lý đối với 96 dự án. Số còn lại đang hoàn thiện hồ sơ, làm rõ tình trạng pháp lý và nguyên nhân chậm triển khai để xác định phương án xử lý trước ngày15-12-2026.

Kinh tế số chiếm 16,7% GRDP

Trình bày báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả trong hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, dữ liệu số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trình bày báo cáo. Ảnh Quang Thái

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, HĐND thành phố đã ban hành 10 nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cho phép 2 dự án thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực phương tiện tự hành và chế biến đất hiếm.

Thành phố đã tái cấu trúc 1.557/1.721 thủ tục hành chính, đạt 90,5%; tích hợp 1.991 thủ tục lên các hệ thống dùng chung, trong đó 1.608 thủ tục trực tuyến toàn trình. Với 25 thủ tục trọng điểm, phương án tái cấu trúc dự kiến tiết kiệm khoảng 1.731,48 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, tương ứng mức cắt giảm trung bình 72,4%.

Hạ tầng số được mở rộng với mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối 126/126 xã, phường; Wi-Fi miễn phí tại 350 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa; trên 7.000 trạm BTS 5G, phủ sóng khoảng 99% dân số. Kho dữ liệu dùng chung đã kết nối, thu thập 13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên giai đoạn 1. Cơ sở dữ liệu đất đai có 4.781.746 thửa, đạt 99,1%; trong đó 2.782.633 thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Ngành y tế đã quản lý thông tin 9.701.297 người, với 9.257.035 người có thông tin sức khỏe, đạt khoảng 95,4%. Kho học liệu số Hanoi Study có gần 800.000 học liệu.

Đến ngày 25-9-2026, đợt cao điểm 100 ngày đã hỗ trợ chuyển đổi số cho 231.026/431.865 đối tượng, đạt 53,5%; đưa 2.601 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tổ chức 796 buổi livestream quảng bá 3.715 sản phẩm. Có 426/432 chợ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 98,6%.

Thành phố đã phê duyệt danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035 gồm 9 nhóm và 25 sản phẩm. Đến tháng 9-2026, tiếp nhận khoảng 160 đề xuất đặt hàng, xét tài trợ nhiệm vụ. Giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ước chiếm 22,85% GRDP; kinh tế số chiếm 16,7% GRDP.

Trong quý IV-2026, thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW; hoàn thành 3 nhiệm vụ còn lại của hệ thống Data Lakehouse trước ngày 30-10-2026 và triển khai giai đoạn 2 Kho dữ liệu dùng chung với khoảng 80 cơ sở dữ liệu trước ngày 31-12-2026. Hà Nội đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu, xử lý phản ánh quá hạn trên iHanoi, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược, tăng tốc giải ngân và nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hànộimới điện tử tiếp tục cập nhật nội dung hội nghị.