Hà Nội: Huy động mọi nguồn lực ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ
Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22-9, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 4848/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 2 Công điện số 66/CĐ-TTg.
Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói.
Tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.
UBND thành phố cũng đề nghị các xã, phường bị ảnh hưởng mưa lũ tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn.
Các xã, phường tập trung triển khai các biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.
UBND thành phố yêu cầu các xã, phường kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ theo đúng quy định; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục nhanh các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất, kinh doanh ngay sau mưa lũ.
Cũng tại Công văn số 4848/UBND-NNMT, UBND thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tiếp tục theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo về tình hình mưa lũ, úng ngập, các loại hình thiên tai trên địa bàn Hà Nội; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-huy-dong-moi-nguon-luc-on-dinh-cuoc-song-cho-nguoi-dan-bi-anh-huong-mua-lu-1757709.html