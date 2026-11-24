Sau sự cố nghi nổ bình gas gây sập nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết (quận Đống Đa) sáng 24/11, Sở Y tế Hà Nội đã phát văn bản hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tuyến đầu tập trung tối đa nguồn lực nhằm giảm thiểu nguy cơ tử vong và di chứng cho người bị nạn.

Vụ nổ nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8h tại số 170 Nguyễn Văn Tuyết. Ngay sau khi nhận tin báo, Sở Y tế lập tức điều động 9 xe cấp cứu cùng 36 y, bác sĩ từ Trung tâm Cấp cứu 115, Phòng khám Đa khoa 125 Thái Thịnh và các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai tiếp cận hiện trường chỉ sau 20 phút.

Bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Ảnh: BVCC/Nguồn nhandan.vn

Sau khi sơ cứu và phân loại tại chỗ, các nạn nhân được chuyển khẩn cấp tới 4 cơ sở y tế lớn để điều trị gồm: Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Theo PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), đến trưa cùng ngày, đơn vị này đã tiếp nhận 2 ca đa chấn thương nặng bị gãy xương đùi và xương chậu chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa sang để điều trị tích cực.

Theo thống kê của Sở Y tế đến 13h cùng ngày, có tổng cộng 16 bệnh nhân được ghi nhận, trong đó 6 người đã tử vong.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu giám đốc 4 bệnh viện trên trực tiếp chỉ đạo, huy động đội ngũ y bác sĩ giỏi cùng đầy đủ thuốc men, máu, dịch truyền và trang thiết bị trực chiến 24/24 giờ. Đối với các ca nguy kịch, các đơn vị phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên viện và chủ động mời chuyên gia đầu ngành hỗ trợ hoặc lên phương án chuyển tuyến an toàn khi cần thiết.

Theo báo cáo nhanh lúc 13h, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục bới tìm tại khu vực sập đổ. Sở Y tế đã điều động 2 kíp cấp cứu ở lại hiện trường để tiếp tục hỗ trợ lực lượng chức năng; các tổ cấp cứu còn lại chuyển sang thực hiện nhiệm vụ điều trị tại bệnh viện.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Sở Y tế cũng chỉ đạo các bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, bảo đảm chế độ chính sách và kịp thời động viên tinh thần người bệnh cùng thân nhân.

Các bệnh viện cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách đầy đủ các nạn nhân đã tiếp nhận (họ và tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, chẩn đoán, tình trạng hiện tại và hướng xử trí), thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình sức khỏe người bệnh và báo cáo nhanh về Phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế Hà Nội) tổng hợp, báo cáo nhanh lên UBND Thành phố.

Mời độc giả xem video Xăng dầu giảm nhưng vé máy bay vẫn leo thang...