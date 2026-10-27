Hà Nội huy động hơn 77 tỷ đồng chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội

Tối 26/10, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026”, đồng thời vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Quang Thái.

Tham dự chương trình có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, thành phố luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người yếu thế trong xã hội.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương.

Theo số liệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, từ sau chương trình năm 2025 đến thời điểm tổng hợp báo cáo tháng 10/2026, Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố đã vận động, tiếp nhận trên 116 tỷ đồng; quỹ cấp xã, phường tiếp nhận trên 126 tỷ đồng.

Từ nguồn lực vận động, Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ xây dựng 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh, trao học bổng và quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động giao lưu, kết nối trực tiếp với chủ đề “Kết nối yêu thương - Sẻ chia hy vọng”, từ điểm cầu chính tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô đến ba điểm cầu tại các xã Kiều Phú, Đa Phúc và Hát Môn.

Tại xã Kiều Phú, chương trình kết nối với gia đình bà Bùi Thị Khoai, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trị giá 200 triệu đồng. Ngôi nhà mới giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn, tạo thêm động lực vượt qua khó khăn.

Tại xã Đa Phúc, chương trình gặp gỡ em Đỗ Ngọc Ánh, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Tân Hưng, có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão, lũ năm 2025. Tại chương trình năm trước, em được trao học bổng và “Cây hạnh phúc” nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin vào tương lai.

Trong khi đó, tại xã Hát Môn, câu chuyện của gia đình anh Trương Văn Bằng, hộ cận nghèo mong muốn được hỗ trợ phương tiện đi lại để tạo sinh kế, cho thấy nhu cầu thiết thực về hỗ trợ phương tiện lao động, giúp người dân phát triển kinh tế và từng bước ổn định cuộc sống.

Ba hoàn cảnh với những khó khăn khác nhau cùng cho thấy ý nghĩa của công tác an sinh xã hội không chỉ nằm ở hỗ trợ vật chất trước mắt mà còn ở việc tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và vươn lên bền vững.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao biểu trưng vinh danh các đơn vị. Ảnh: Quang Thái.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ 77,2 tỷ đồng từ 160 tập thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội.

Để nguồn lực kịp thời đến với các gia đình còn khó khăn, thành phố quyết định phân bổ và trao kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho đại diện 30 xã trên địa bàn. Nguồn hỗ trợ hướng tới tạo điều kiện để các gia đình có thêm phương tiện lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Cũng tại chương trình, UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên dương, vinh danh 20 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Hoạt động nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong chăm lo đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chung tay đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội.

Bà Bùi Huyền Mai khẳng định, các nguồn lực ủng hộ sẽ được tiếp nhận, quản lý và sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Với thông điệp “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, huy động nguồn lực xã hội cùng chính quyền chăm lo người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô.