Hà Nội huy động hơn 77 tỷ đồng chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn. Cùng tham dự có lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường của thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố...

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong công tác chăm lo người nghèo

Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân, công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao biểu trưng vinh danh các đơn vị.

Theo số liệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, từ sau Chương trình năm 2025 đến thời điểm tổng hợp báo cáo tháng 10-2026, Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố đã vận động, tiếp nhận trên 116 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, phường vận động, tiếp nhận trên 126 tỷ đồng.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, “tương thân, tương ái” của dân tộc, trong suốt nhiều năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm, đi đầu trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người yếu thế trong xã hội.

Theo đồng chí Bùi Huyền Mai, từ các nguồn lực vận động, Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ xây dựng 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao tặng các phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh, trao học bổng và các suất quà cho các gia đình còn khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu khai mạc chương trình.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chia sẻ, mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang đến thêm cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những người còn khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực ủng hộ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

“Với truyền thống đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội, cùng sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, mang đến thêm nhiều cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những hoàn cảnh còn khó khăn”, đồng chí Bùi Huyền Mai bày tỏ tin tưởng.

Tiếp đó, tại chương trình, các đại biểu đã theo dõi phóng sự “Hà Nội - Mạch nguồn nhân ái - Vững bước an sinh”.

Kết nối yêu thương, sẻ chia hy vọng

Điểm nhấn nổi bật của Chương trình năm 2026 là hoạt động giao lưu, kết nối trực tiếp với chủ đề “Kết nối yêu thương - Sẻ chia hy vọng”, được tổ chức từ điểm cầu chính tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đến 3 điểm cầu tại các xã Kiều Phú, Đa Phúc và Hát Môn. Thông qua những câu chuyện đời thường, chân thực và xúc động, chương trình giới thiệu những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, những nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa ý nghĩa của sự đồng hành, sẻ chia từ cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao hỗ trợ cho các địa phương.

Tại điểm cầu xã Kiều Phú, chương trình kết nối với gia đình bà Bùi Thị Khoai, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 200 triệu đồng. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn mà còn là nguồn động viên để tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn.

Đại diện Tân Á Đại Thành trao ủng hộ tại chương trình.

Tại điểm cầu xã Đa Phúc, chương trình gặp gỡ em Đỗ Ngọc Ánh, học sinh lớp 5A2 (Trường Tiểu học Tân Hưng) có gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt bão, lũ năm 2025. Tại Chương trình năm 2025, em đã được trao tặng suất học bổng và “Cây hạnh phúc” - món quà mang thông điệp yêu thương, động viên và gửi gắm niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Tại điểm cầu xã Hát Môn, câu chuyện của gia đình anh Trương Văn Bằng, hộ cận nghèo có mong muốn được hỗ trợ phương tiện đi lại để tạo sinh kế, cho thấy nhu cầu thiết thực của người dân trong hành trình vươn lên thoát nghèo bền vững. Việc quan tâm hỗ trợ phương tiện lao động, tạo điều kiện phát triển sinh kế chính là giải pháp có ý nghĩa lâu dài, giúp các gia đình chủ động nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao hỗ trợ cho các địa phương.

Ba câu chuyện, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần nhân ái, sự quan tâm của cộng đồng và khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, chương trình tiếp tục khẳng định ý nghĩa sâu sắc của công tác an sinh xã hội: không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn trao gửi niềm tin, tiếp thêm động lực, tạo cơ hội để mỗi người dân vượt qua khó khăn.

Huy động nguồn lực xã hội, lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là hoạt động tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp nhận ủng hộ và trao Thư cảm ơn các đơn vị.

Tính đến thời điểm chương trình diễn ra, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã nhận được sự đồng hành ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ các tập thể, cá nhân. Đón nhận những tấm lòng của các tập thể, cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã tiếp nhận ủng hộ và trao Thư cảm ơn ghi nhận sự ủng hộ của các đơn vị.

Tại thời điểm chương trình kết thúc, Ban Tổ chức đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ 77,2 tỷ đồng từ 160 tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm vào Quỹ "Vì người nghèo" thành phố.

Để nguồn Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 kịp thời đến với các hộ gia đình còn khó khăn, tại chương trình, thành phố Hà Nội quyết định phân bổ và trao kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho đại diện 30 xã trên địa bàn thành phố. Hoạt động nhằm góp phần tạo điều kiện để các gia đình có thêm phương tiện lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ cho các địa phương.

Tại chương trình, UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tuyên dương, vinh danh 20 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố. Đây là sự ghi nhận, tri ân đối với những tập thể đã tích cực đồng hành cùng chính quyền và Mặt trận Tổ quốc trong các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời khích lệ tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đã trân trọng trao biểu trưng vinh danh các tập thể, đơn vị.

Với thông điệp “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình năm 2026 tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại và giàu tình nhân ái.

Tân Á Đại Thành tạo ra giá trị bền vững từ hoạt động an sinh xã hội Là một trong những tập thể ủng hộ tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành Nguyễn Phương Anh đã có những chia sẻ xúc động: “Với Tân Á Đại Thành, trách nhiệm xã hội không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn. Chúng tôi quan niệm rằng, sự phát triển của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với sự phát triển của cộng đồng và chất lượng cuộc sống của người dân. Triết lý “Lan tỏa phồn vinh” được Tân Á Đại Thành cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, từ đồng hành cùng Hà Nội trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đến chung tay giúp đỡ người dân vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống. Mỗi năm chúng tôi dành hàng chục tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Chúng tôi mong muốn mỗi sự đóng góp không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực và cơ hội vươn lên cho những người cần được hỗ trợ. Đó cũng là cách Tân Á Đại Thành thực hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp phát triển từ cộng đồng, đồng thời khẳng định cam kết đóng góp lâu dài cho sự phồn vinh chung của Thủ đô và đất nước. Chúng tôi cho rằng, hỗ trợ trước mắt là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và có khả năng tự vươn lên. Vì vậy, Tân Á Đại Thành định hướng triển khai các hoạt động an sinh xã hội theo hướng đúng đối tượng, thiết thực, có tính liên tục và gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng. Bên cạnh việc chung tay cùng Hà Nội chăm lo cho các hộ gia đình khó khăn, chúng tôi mong muốn tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức xã hội để xác định đúng những nhu cầu cần hỗ trợ, ưu tiên các giải pháp có giá trị lâu dài, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo đảm nhu cầu thiết yếu và tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân. Với Tân Á Đại Thành, hiệu quả của hoạt động an sinh không chỉ được đo bằng giá trị kinh phí hay số phần quà trao tặng, mà còn bằng những thay đổi tích cực trong cuộc sống của người thụ hưởng. Mục tiêu cuối cùng là chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành, từ giúp đỡ trước mắt sang tạo nền tảng để các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của triết lý “Lan tỏa phồn vinh” mà Tập đoàn kiên trì theo đuổi.