Hà Nội huy động hơn 2.500 người, trên 200 thiết bị hỗ trợ tiêu thoát nước và xử lý điểm úng ngập

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, Hà Nội có mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ sáng 14/9 đến ngày 17/9. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa tích lũy trên 500mm như Yên Sở 570,8mm, Hai Bà Trưng 550,3mm.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đến thời điểm 6h ngày 17/9, một số điểm ngập đã rút nước hoặc chỉ còn ngập nhẹ khoảng 0,1m, giao thông cơ bản bình thường.

Các điểm này gồm Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Hoa Bằng, Trần Bình, đường Mỹ Đình, Nguyễn Trác (chân cầu HH2), Nguyễn Văn Trỗi, Ngọc Hồi, Chiến Thắng, khu vực Tổng cục V Tân Triều, Đặng Trần Đức, Tổ dân phố số 1 và 4 phường Yên Nghĩa, Tổ dân phố 10P (phường Phú La cũ), TT1-TT2 khu đô thị Văn Phú, Yên Xá và Bến xe Yên Nghĩa.

Trong khi đó, một số khu vực vẫn còn úng ngập, nước đang tiếp tục rút và giao thông đi lại còn khó khăn.

Cụ thể, tại Đại lộ Thăng Long, các hầm 2, 5, 6 và hầm Km9+656 còn ngập khoảng 0,30m. Đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn từ cầu vượt An Khánh đến hầm 6, ngập khoảng 0,25m; khu vực cổng chào An Khánh ngập trung bình 0,3m.

Tại Tố Hữu, khu vực ngã ba Lương Thế Vinh, nước ngập khoảng 0,20m; Triều Khúc 0,20m; Quyết Thắng KT 0,20m; Tây Mỗ 0,35m; Phú Viên 0,25m và Xuân Phương 0,35m.

Ngoài ra, đường 32, đoạn cổng chào An Khánh, ngập khoảng 0,25m; đường Văn Tiến Dũng - Quốc lộ 32 ngập 0,25m; Ngọa Long 0,25m và khu vực Do Nha, từ số nhà 1-122, ngập khoảng 0,20m.

Mưa kéo dài khiến nước rút chậm tại một số tuyến đường Hà Nội. Nhiều điểm đã cơ bản hết ngập, song một số khu vực vẫn còn khó khăn trong việc đi lại. (Ảnh Thành Long)

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, nguyên nhân khiến một số điểm còn dồn ứ nước, dềnh nước chủ yếu do mưa kéo dài, lượng mưa tích lũy lớn. Nhiều khu vực có tổng lượng mưa trên 400mm, một số nơi vượt 500mm, khiến hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu duy trì mực nước cao, giảm khả năng trữ và điều tiết.

Bên cạnh đó, mực nước một số sông đang ở mức cao. Sông Nhuệ tại trạm bơm Đồng Bông 1 ở mức 5,38m, tại cầu Hà Đông 5,28m, vượt báo động 2 là 0,09m. Sông Tích vượt báo động 3 từ 0,24-0,33m; sông Bùi vượt báo động 3 là 0,45m và sông Đáy vượt báo động 2 là 0,12m.

Mực nước sông cao làm hạn chế khả năng tiêu tự chảy, khiến nước tại một số khu vực trũng, thấp rút chậm.

Trước tình hình trên, các đơn vị thoát nước đang duy trì lực lượng ứng trực, khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các ga thu, vận hành trạm bơm, cửa phai và hồ điều hòa. Hơn 2.500 lao động cùng trên 200 thiết bị được huy động để hỗ trợ tiêu thoát nước và xử lý các vị trí úng ngập.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết hiện trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa, các đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước và vận hành hệ thống thoát nước phù hợp nhằm hạn chế ngập úng.