Hà Nội huy động hơn 2.200 lượt người ứng phó mưa lũ

Xí nghiệp Thi công cơ giới ứng trực trên đường Nguyễn Xiển. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 17/9, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa cao như Ba Vì (Trung Hà) 57,8mm, Ứng Hòa (Ba Thá) 57,2mm, Hà Đông 56,1mm và Láng 45,7mm.

Mực nước các sông Đà, Hồng và Đuống vẫn thấp hơn nhiều so với báo động I; sông Cầu và sông Cà Lồ dưới báo động I.

Trong khi đó, mực nước sông Tích đã ở mức báo động III tại các trạm Kim Quan và Vĩnh Phúc; sông Bùi ở mức báo động III tại trạm Yên Duyệt. Sông Đáy ở mức báo động II tại trạm Ba Thá; sông Nhuệ ở mức báo động II tại trạm Đồng Quan, chỉ thấp hơn báo động III 5cm. Sông Mỹ Hà ở mức báo động I tại trạm Hòa Lạc.

11 hồ thủy lợi gồm Đồng Mô, Tân Xã, Xuân Khanh, Đồng Quan, Đền Sóc, Ban Tiện, Kèo Cà, Quan Sơn, Miễu, Văn Sơn và Đồng Sương đang vượt ngưỡng tràn.

Trước diễn biến mưa lũ, sáng 17/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Bùi Duy Cường cùng lãnh đạo các sở, ngành và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra thực tế các khu vực ngập lụt thuộc lưu vực sông Bùi, trên địa bàn các xã Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị.

Các sở, ngành chuyên môn đang chỉ đạo, đôn đốc vận hành các trạm bơm tiêu úng. Chính quyền các địa phương, nhất là khu vực sông Đáy, sông Tích, sông Bùi, tăng cường ứng trực, cảnh báo và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng quân đội, công an cũng được tăng cường tại các xã, phường bị ngập, ảnh hưởng do mưa, lũ. Đến thời điểm báo cáo, thành phố đã huy động 2.292 lượt người, 87 lượt phương tiện và 1.606 chủng loại vật tư, dụng cụ phục vụ ứng phó.

Theo số liệu cập nhật đến 15 giờ ngày 17/9, toàn thành phố có 2.389 hộ với 10.625 người bị ảnh hưởng; 46 hộ với 179 người phải sơ tán.

Mưa lũ làm 2.204 nhà ở bị ngập; 7.420m đê, bờ bao và 5.050m bờ kênh thủy lợi bị ảnh hưởng do ngập, tràn. Ngoài ra, 18.823m đường giao thông bị ảnh hưởng ngập; 7 cơ sở giáo dục bị ngập và 3 nhà trạm bơm bị ảnh hưởng.

Sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Có 2.779,6ha lúa, mạ; 861ha rau, màu; 627,2ha cây ăn quả bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 280,2ha cây hàng năm khác và 15ha cây lâu năm khác bị ảnh hưởng.

Mưa lũ cũng khiến 57 con gia súc và 38.325 con gia cầm phải di dời; 6.520m² chuồng trại bị ảnh hưởng.

Trong công tác tiêu úng, toàn thành phố đang vận hành 247 trạm bơm với 1.100 máy, tổng công suất khoảng 3,65 triệu m³/giờ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cũng triển khai ứng trực, tua vớt rác tại các ga thu, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm để hạ mực nước trên hệ thống.

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị các xã, phường, sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống thiên tai; thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.