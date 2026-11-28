Dự và chỉ đạo diễn tập có ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành và lực lượng chức năng.

Các đại biểu tặng hoa cho các đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập.

Theo tình huống giả định, khoảng 9h ngày 28/11, hệ thống cảm biến nhiệt độ của máy ép tại xưởng ép nhiệt gặp sự cố, khiến nhiệt độ tăng cao, gây cháy nhựa nguyên liệu và thành phẩm. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, nhiệt lượng lớn khiến một phần cấu kiện công trình bị sập, khói và khí độc bao trùm nhà xưởng, nhiều công nhân mắc kẹt bên trong.

Cùng thời điểm, tại xưởng in sơn hoàn thiện liền kề, khoảng 500 công nhân đang làm việc khẩn trương thoát nạn. Trong quá trình di chuyển, hàng hóa đổ vào dây chuyền sản xuất gây chập điện, phát sinh cháy. Tình huống sập đổ công trình khiến nhiều người bị mắc kẹt, đòi hỏi các lực lượng phải triển khai đồng bộ phương án chữa cháy và CNCH.

Trước tình huống trên, lực lượng PCCC cơ sở, Ban Quản lý Khu công nghiệp Phú Nghĩa và các doanh nghiệp lân cận nhanh chóng triển khai chữa cháy, cứu người ban đầu. Sau đó, Công an xã Phú Nghĩa, lực lượng PCCC chuyên ngành và các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an TP. Hà Nội được huy động đến hiện trường.

Quang cảnh buổi diễn tập tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa.

Trước diễn biến phức tạp, Công an TP. Hà Nội báo cáo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an điều động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đến phối hợp. UBND Thành phố tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện của các sở, ban, ngành tham gia ứng phó.

Đáng chú ý, cuộc diễn tập huy động nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại như 2 robot chữa cháy, 2 xe thang, 12 xe chữa cháy, 1 xe chữa cháy cần vươn mũi đục và 4 xe CNCH. Các lực lượng còn sử dụng radar, camera dò tìm, thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm, cứu người trong khu vực công trình sập đổ.

Sau khi triển khai đồng bộ các mũi chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn, các lực lượng phối hợp tổng tấn công, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy giả định, đưa những người bị thương ra ngoài cấp cứu, bảo đảm an toàn khu vực xảy ra sự cố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô ngày càng mở rộng quy mô, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là tại những nơi tập trung đông công nhân, nhiều nhà kho, nhà xưởng và dây chuyền sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Do đó, việc tổ chức diễn tập có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao ý thức phòng ngừa, kỹ năng xử lý tình huống, năng lực chỉ huy và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng khi xảy ra sự cố lớn.

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2026, trên địa bàn TP. Hà Nội xảy ra 658 vụ cháy và 3 vụ nổ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức chữa cháy, CNCH 571 vụ, cứu được 144 người mắc kẹt.

Thời gian qua, Công an TP. Hà Nội đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu Thành phố triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH; duy trì hoạt động các Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại các xã, phường. Đồng thời, xây dựng mini app kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn “An toàn PCCC trong sử dụng điện” trên nền tảng iHanoi, hỗ trợ người dân đăng ký kiểm tra, tư vấn miễn phí về an toàn điện tại hộ gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các lực lượng tham gia chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban Chỉ huy, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình diễn tập. Sau diễn tập, các đơn vị cần đánh giá, rút kinh nghiệm thực chất, làm rõ những ưu điểm, hạn chế để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp xử lý tình huống.

Thông qua cuộc diễn tập, các lực lượng có điều kiện kiểm tra khả năng huy động nhân lực, phương tiện, vận hành cơ chế chỉ huy và phối hợp xử lý các tình huống cháy, nổ, sập đổ công trình quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực ứng phó trong thực tiễn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.