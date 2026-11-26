Đồng chí Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội phát biểu tại hội nghị. (ẢNH: ANH MINH)

M&A cần chuyển từ quy mô giao dịch sang giá trị sau sáp nhập

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội nghị M&A 2026 với chủ đề “Khơi thông nguồn lực và xúc tiến đầu tư thành phố Hà Nội” đã được tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nhấn mạnh vai trò của hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp đối với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu gia tăng, M&A không còn đơn thuần là hoạt động mua bán doanh nghiệp. Đây còn là công cụ để tái phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hình thành năng lực phát triển mới.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, hoạt động M&A có mối liên hệ chặt chẽ với các định hướng phát triển lớn của Đảng và Nhà nước. Trong đó, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị xác định vùng đô thị Hà Nội là một trong hai cực tăng trưởng lớn nhất cả nước. Vùng đô thị này có vai trò hình thành, dẫn dắt và lan tỏa các hành lang đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. Tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực trung tâm. Nguồn lực văn hóa và nhân lực chất lượng cao cũng giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của Thủ đô.

Đối với khu vực kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế. Đây là cơ sở chính sách để phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Những định hướng này tạo cơ sở để Hà Nội thúc đẩy thị trường M&A phát triển theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp. Thông qua các thương vụ mua bán, sáp nhập, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị mới. Các giao dịch có chất lượng cũng góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế.

Bức tranh kinh tế Thủ đô trong 10 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo số liệu được công bố tại hội nghị, tổng thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đến hết tháng 10 ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng. Kết quả này vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so cùng kỳ năm trước.

Giải ngân đầu tư công cũng là một điểm sáng. Hà Nội đạt 118.200 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu cả nước về tiến độ giải ngân. Nguồn vốn đầu tư công được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm vốn đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hạ tầng, phát triển đô thị.

Những kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội đối với các nhà đầu tư. Thành phố đang từng bước hình thành các điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường vốn và thị trường M&A. Tuy nhiên, để khai thác tốt tiềm năng, Hà Nội cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Theo định hướng tại Nghị quyết số 02-NQ/TW, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Giai đoạn 2031-2035, mức tăng trưởng bình quân cũng được đặt ra từ 11% trở lên. Đến năm 2035, quy mô GRDP của Thủ đô phấn đấu đạt khoảng 200 tỷ USD.

Đây là những mục tiêu đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn. Thành phố không chỉ cần thêm vốn mà còn cần các nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp có năng lực quản trị hiện đại và công nghệ tiên tiến. Những mô hình kinh doanh sáng tạo và liên minh đầu tư có khả năng tạo giá trị bền vững cũng là yếu tố cần thiết.

Đồng chí Lê Trung Hiếu cho rằng, Hà Nội cần hướng tới vai trò không chỉ là địa bàn diễn ra nhiều thương vụ M&A mà còn là nơi hình thành, dẫn dắt và lan tỏa các giao dịch đầu tư chiến lược. Các thương vụ cần có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Qua đó, M&A trở thành một kênh quan trọng để kết nối nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng.

Để thị trường phát triển, điều kiện tiên quyết là môi trường pháp lý minh bạch, cơ chế giao dịch rõ ràng và thông tin đáng tin cậy. Quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia cũng cần được bảo đảm. Chính quyền thành phố xác định trách nhiệm của mình là kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động huy động, lưu chuyển và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Ảnh: Ban tổ chức

Tháo gỡ 6 điểm nghẽn, tạo nền tảng cho thị trường M&A chuyên nghiệp

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đánh giá các ý kiến thảo luận đã góp phần nhận diện rõ hơn tiềm năng của thị trường M&A Việt Nam và Hà Nội. Những trao đổi tại hội nghị cũng gợi mở nhiều giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn và thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.

Từ kết quả thảo luận, đồng chí Lê Trung Hiếu nhấn mạnh bốn thông điệp chiến lược cần được thống nhất trong nhận thức và hành động thời gian tới.

Thông điệp chiến lược đầu tiên là chuyển dịch tư duy từ quy mô giao dịch sang giá trị gia tăng sau sáp nhập.

Theo đó, hiệu quả của một thương vụ M&A không chỉ được đo bằng giá trị chuyển nhượng hay quy mô doanh nghiệp. Điều quan trọng hơn là khả năng tạo ra những thay đổi tích cực sau giao dịch. Doanh nghiệp cần nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, cải thiện năng lực quản trị và mở rộng thị trường.

Chất lượng thương vụ còn phụ thuộc vào năng lực của nhà đầu tư và khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng. Nếu quá trình tích hợp sau sáp nhập không hiệu quả, những lợi ích kỳ vọng có thể không đạt được. Vì vậy, doanh nghiệp cần quan tâm đến toàn bộ quá trình trước, trong và sau giao dịch.

Thông điệp chiến lược thứ hai là tập trung nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn mang tính cấu trúc của thị trường M&A.

Qua các ý kiến thảo luận tại hội nghị, sáu nhóm rào cản chủ yếu đã được chỉ ra: (i) Tình trạng bất cân xứng thông tin giữa các bên tham gia giao dịch; (ii) Mức độ sẵn sàng tham gia M&A của doanh nghiệp còn hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tìm kiếm đối tác và định giá doanh nghiệp; (iii) Các vướng mắc về pháp lý và thủ tục; (iv) Khó khăn trong phân bổ rủi ro giữa các bên tham gia giao dịch có thể làm kéo dài thời gian đàm phán và gia tăng chi phí thực hiện thương vụ; (v) Hạn chế trong quá trình tích hợp doanh nghiệp sau sáp nhập (PMI); và (vi) thiếu hụt hạ tầng hỗ trợ giải quyết tranh chấp chuyên biệt..

Để nâng cao tính chuyên nghiệp, hội nghị đề cập đến việc nghiên cứu và áp dụng Bộ công cụ đánh giá 10 tiêu chí M&A Readiness cùng mô hình “Bánh đà M&A”. Đây là những hướng tiếp cận đáng quan tâm trong quá trình chuẩn bị và triển khai giao dịch. Các công cụ này có thể hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng, nhận diện rủi ro và nâng cao hiệu quả thương vụ.

Thông điệp chiến lược thứ ba là chủ động nắm bắt cơ hội từ quá trình đổi mới thể chế và hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Những thay đổi trong chính sách pháp luật về đầu tư, kinh doanh và cạnh tranh đang mở ra dư địa mới cho hoạt động M&A. Doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội này để tái cơ cấu, mở rộng quy mô và thu hút thêm nguồn lực.

Thông qua M&A, doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đây là một hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, các thương vụ có chất lượng còn góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Về phía cơ quan quản lý, đồng chí Lê Trung Hiếu cho biết Sở Tài chính Hà Nội sẽ chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới có liên quan. Đơn vị cũng phối hợp các cơ quan, hiệp hội và tổ chức chuyên môn để chuyển hóa những cơ hội từ đổi mới thể chế thành kết quả cụ thể. Mục tiêu là hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị M&A2026. (Ảnh: ANH MINH)

Thông điệp chiến lược thứ tư là khẳng định vai trò kiến tạo, đồng hành và phục vụ của chính quyền thành phố. Hà Nội xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao tính minh bạch là nhiệm vụ thường xuyên. Khả năng tiếp cận thông tin của nhà đầu tư cũng cần được cải thiện.

Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường phối hợp liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Trọng tâm là giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, thuế và đăng ký doanh nghiệp. Chất lượng công khai thông tin và dữ liệu phục vụ hoạt động đầu tư, chuyển nhượng, tái cơ cấu doanh nghiệp và dự án cũng sẽ từng bước được nâng cao.

Định hướng này nhằm xây dựng Hà Nội trở thành môi trường đầu tư minh bạch và chuyên nghiệp. Thành phố mong muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài chính và đơn vị tư vấn. Qua đó, Hà Nội không chỉ là nơi tiếp nhận các thương vụ M&A mà còn là địa điểm có khả năng hỗ trợ hình thành và phát triển các giao dịch đầu tư chất lượng.

Đồng chí Lê Trung Hiếu nhấn mạnh, thành công của hội nghị chỉ thực sự có ý nghĩa khi các ý tưởng và khuyến nghị được chuyển hóa thành hành động cụ thể.

"Sở Tài chính Hà Nội sẽ chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, phối hợp các ban, sở ngành, hiệp hội và đơn vị liên quan triển khai những nhiệm vụ phù hợp với kết quả hội nghị", Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nói.

Trong giai đoạn tới, thị trường M&A được kỳ vọng đóng góp tích cực vào quá trình kết nối dòng vốn, chuyển giao công nghệ và đổi mới quản trị doanh nghiệp. Hoạt động này cũng góp phần thúc đẩy tái cơ cấu và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực của nền kinh tế. Đây là những yêu cầu quan trọng khi Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao.

Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, các hiệp hội, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Sự tham gia của các chuyên gia tư vấn và nhà đầu tư trong nước, quốc tế cũng có ý nghĩa quan trọng. Đây sẽ là nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thủ đô.

Với định hướng đó, Hà Nội đặt mục tiêu từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn và trung tâm kết nối nguồn vốn, hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có uy tín, năng động trong khu vực. Thành công của mục tiêu này phụ thuộc vào chất lượng thể chế, năng lực doanh nghiệp và khả năng kết nối các nguồn lực. Quan trọng hơn, mỗi thương vụ M&A cần tạo ra giá trị thực chất, đóng góp vào năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của nền kinh tế Thủ đô.