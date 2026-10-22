Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm du lịch quốc gia đến năm 2030

Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 19/10 về triển khai Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 9/10/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, hạt nhân dẫn dắt, điều phối liên kết phát triển du lịch vùng, một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia; phát triển du lịch theo hướng thông minh, hiện đại, xanh, bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế, sức mạnh mềm của Thủ đô và đất nước.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ từ 47-50,5 triệu lượt khách du lịch (tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 7,0-8,5%/năm), trong đó khách quốc tế đạt từ 13-15 triệu lượt và khách nội địa đạt từ 34-35,5 triệu lượt.

Vào quý IV-2026, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành công nhận khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ là khu du lịch quốc gia

Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 295-340 nghìn tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 17-21%/năm); đóng góp tổng hợp của du lịch vào GRDP thành phố đạt từ 7,5-8%. Quy mô phòng lưu trú du lịch tăng thêm tối thiểu 10.000 phòng cao cấp (hạng từ 4-5 sao).

Định hướng này cho thấy, tốc độ tăng tổng thu được đặt cao hơn đáng kể tốc độ tăng lượng khách. Hà Nội kỳ vọng giá trị kinh tế tạo ra từ mỗi chuyến đi sẽ tăng lên, cùng với thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Kế hoạch đặt mục tiêu thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế đạt 3,5-4 ngày, khách nội địa đạt 2,5-3 ngày; mức chi tiêu bình quân tăng 8-10% mỗi năm.

Đây là điểm rất đáng quan tâm trong định hướng phát triển du lịch Hà Nội những năm tới. Thành công không chỉ được tính bằng lượng người đi qua thành phố, mà bằng khả năng tạo ra một hệ sinh thái phong phú để du khách ở lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Hà Nội cũng phấn đấu đến 2030 sẽ có 3 khu du lịch được công nhận khu du lịch Quốc gia (khu du lịch hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội; khu du lịch Ba Vì; khu di tích quốc gia đặc biệt và thắng cảnh Hương Sơn) và các khu du lịch khác có đủ điều kiện.

Theo tiến độ, khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ được đặt mục tiêu hoàn thành trong quý IV - 2026, Ba Vì vào quý III - 2028 và Hương Sơn vào quý III - 2029.

Cùng với đó là định hướng nâng cao chất lượng điểm đến cho Đường Lâm, Vạn Phúc, Bát Tràng, Chuyên Mỹ và một số không gian văn hóa khác. Hà Nội đặt mục tiêu hình thành ít nhất 3 làng nghề, làng cổ trở thành điểm đến chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế (Làng cổ ở Đường Lâm-Sơn Tây đạt danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc-Hà Đông, làng nghề gốm sứ Bát Tràng đạt danh hiệu quốc tế về du lịch làng nghề).

Nếu triển khai tốt các nội dung này, Hà Nội sẽ có thêm một lớp sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hoá rất riêng.

Du khách có thể đi sâu vào câu chuyện của nghề, gặp nghệ nhân, trải nghiệm làm sản phẩm, thưởng thức ẩm thực và mua những sản phẩm mang dấu ấn địa phương. Giá trị du lịch khi ấy được tạo ra từ chính đời sống văn hóa đang hiện hữu của cộng đồng.

Đến 2030, Hà Nội cũng đặt mục tiêu hình thành cơ bản hệ sinh thái du lịch thông minh đồng bộ, cơ sở dữ liệu và nền tảng số du lịch Thủ đô kết nối với cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia theo hướng xanh, bền vững.

Theo kế hoạch này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Kế hoạch, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao và tổng hợp kết quả, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

Sở chủ trì tham mưu công tác báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết; đồng thời phối hợp Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả trong lĩnh vực du lịch.