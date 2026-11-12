Hà Nội hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thành phố Hà Nội khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng nguyên, nhiên vật liệu thân thiện với môi trường, tái sử dụng để giảm phát thải. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Từ đó, lan tỏa các giải pháp, phương thức, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, liên kết để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Năm 2026, thành phố Hà Nội đã đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể cho Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn. Cụ thể, thành phố phấn đấu đến hết năm 2026 sẽ giảm 7-7,5% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, cụ thể: dệt may, rượu bia nước giải khát, thép, nhựa.

Bên cạnh đó, 70-80% các chợ truyền thống; 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy, chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy.

100% các khu, cụm công nghiệp và 75% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. 100% các phường, xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững.

Các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững. Thành phố khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái.

Để thực hiện các mục tiêu này, từ đầu năm đến nay, Sở Công thương Hà Nội đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể.

Theo lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội, để thay đổi hành động thì trước hết cần thay đổi về nhận thức. Vì vậy, Sở đã đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thảo, nhất là các lớp tập huấn nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn và sản xuất công nghiệp.

Trên cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu về mạng lưới kết nối sản xuất và tiêu dùng bền vững, Sở Công thương Hà Nội tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận vòng đời sản phẩm, nhằm đổi mới, sáng tạo các mô hình sản xuất; xây dựng, ứng dụng, phổ biến công cụ hỗ trợ trong quản lý để áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp.

Đáng lưu ý, Sở đã phối hợp các đơn vị triển khai hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp thực hiện mô hình thực hành tái chế, tái sử dụng nguyên nhiên liệu nhằm góp phần giảm phát thải cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ.

Để phát triển mạng lưới liên kết hợp tác bền vững, Sở Công thương Hà Nội tiếp tục tổ chức các hội chợ, chương trình chuỗi kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững” như Hội chợ triển lãm quốc tế về thiết bị công nghiệp xanh, thân thiện môi trường và mạng lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2026; tổ chức các hoạt động kết nối chuỗi cung ứng dịch vụ, tạo các cơ hội kết nối đầu tư, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực thiết bị công nghệ xanh, thân thiện môi trường…

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng nhấn mạnh, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2026 trên địa bàn nhằm góp phần phát triển kinh tế tuần hoàn hiệu quả; bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững được triển khai đồng bộ, bền vững không chỉ giúp đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng mà còn tạo việc làm ổn định và thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.