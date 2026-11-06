Hà Nội hướng tới phát triển ngành game thành ngành công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế

Chiều 6-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp trò chơi điện tử trên mạng năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vai trò trong nền kinh tế số và công nghiệp văn hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp trò chơi điện tử trên mạng năm 2026. Ảnh: Hoàng Lân.

Ông Trần Trung Hiếu cũng nhận định, bên cạnh những cơ hội phát triển, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: cạnh tranh từ các trò chơi chưa được cấp phép, trò chơi xuyên biên giới; những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế; khó khăn về nguồn vốn đầu tư, truyền thông, quảng bá sản phẩm và môi trường kinh doanh. Để tạo ra một sản phẩm trò chơi điện tử có chất lượng, doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều tâm huyết, trí tuệ, công nghệ và nguồn lực.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa, trò chơi điện tử trên mạng (game) đang trở thành một lĩnh vực có nhiều tiềm năng, kết hợp giữa công nghệ, sáng tạo nội dung và khai thác tài sản trí tuệ. Không chỉ tạo việc làm cho lực lượng lao động trẻ có trình độ chuyên môn, ngành game còn có khả năng thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ số và quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Theo Báo cáo toàn cảnh ngành Game Việt Nam năm 2025, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về lượt tải game di động với 4,9 tỷ lượt và đứng thứ sáu toàn cầu về tốc độ tăng trưởng nhà phát hành. Doanh thu thị trường nội địa năm 2025 ước đạt 1,66 tỷ USD. Trong giai đoạn 2024-2025, các ứng dụng và game “Made in Vietnam” đạt 5,7 tỷ lượt tải từ người dùng quốc tế. Riêng năm 2025, có hơn 27.000 sản phẩm mới ra mắt; hơn 95% lượt tải game di động của các studio Việt Nam đến từ thị trường nước ngoài. Game di động đang trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu số thành công nhất của Việt Nam.

Trong bức tranh chung đó, Hà Nội giữ vị trí trung tâm của ngành game cả nước. Theo số liệu thống kê đến quý II-2025, thành phố có 263 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Các doanh nghiệp game tại Hà Nội hoạt động đa dạng, từ sản xuất, phát triển trò chơi đến phát hành game trong nước và nhập khẩu; cung cấp dịch vụ trên nền tảng máy tính, trình duyệt, thiết bị di động và các dịch vụ hỗ trợ như quảng cáo, tổ chức sự kiện, thể thao điện tử, thanh toán, hạ tầng kỹ thuật.

Ngành game cũng tạo việc làm cho lực lượng lớn lao động trẻ trong các lĩnh vực lập trình, thiết kế đồ họa, âm thanh, xây dựng kịch bản, phân tích dữ liệu và vận hành. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp đã phát triển sản phẩm khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tới người dùng trong nước và quốc tế.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Trần Trung Hiếu phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân.

Theo số liệu do Thuế thành phố Hà Nội cung cấp, doanh thu trung bình mỗi năm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm và trò chơi giải trí trên địa bàn ước đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 2 nghìn tỷ đồng.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp sản xuất trò chơi điện tử cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc ở lĩnh vực này. Theo các doanh nghiệp, một số quy định về hồ sơ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp trò chơi chưa được hướng dẫn cụ thể. Quy định sửa đổi, bổ sung giữa giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ và giấy xác nhận thông báo phát hành chưa thống nhất, dẫn đến thông tin trên các văn bản cấp phép có thể không đồng bộ. Bên cạnh đó, việc bàn giao dữ liệu doanh nghiệp và trò chơi đã được cấp phép trước thời điểm phân cấp chưa đầy đủ, gây khó khăn cho công tác theo dõi, kiểm tra sau cấp phép.

Trò chơi điện tử là một trong những lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao trong phát triển công nghiệp văn hoá. Ảnh: M.H

Đáng chú ý, hoạt động của các trò chơi xuyên biên giới, không phép đặt ra thách thức đối với công tác quản lý. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nêu những khó khăn về việc thiếu nhân lực chất lượng cao; định kiến xã hội đối với ngành game và việc thiếu đầu mối tiếp cận tư liệu văn hóa, lịch sử để phát triển sản phẩm mang bản sắc Việt Nam.

Trước thực tế đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề xuất thành phố chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền xã, phường tăng cường phối hợp quản lý, xác định rõ cơ quan đầu mối và trách nhiệm đối với từng nhóm vấn đề. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ rà soát quy trình, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông báo phát hành trò chơi theo hướng cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thủ tục…