Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (bên phải) và ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Chiều 26/11, tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở, chủ trì buổi làm việc với ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) và các doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản, trao đổi về tiềm năng, định hướng hợp tác phát triển các chương trình du lịch học tập, trải nghiệm dành cho học sinh Nhật Bản tại Hà Nội.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch Hà Nội; Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO; và một số doanh nghiệp du lịch của Thủ đô.

Nhật Bản hiện là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Hà Nội. Năm 2024, Thủ đô đón 270.952 lượt khách Nhật Bản; năm 2025 đạt 301.005 lượt, tăng 11,5% so với năm 2024. Trong 10 tháng đầu năm 2026, lượng khách Nhật Bản đến Hà Nội đạt 253.579 lượt, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Thời gian qua, Hà Nội tích cực triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại Nhật Bản, tham gia các sự kiện giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam, tổ chức chương trình khảo sát, kết nối doanh nghiệp và trao đổi kinh nghiệm với các đối tác Nhật Bản.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản trao đổi về tiềm năng, định hướng hợp tác phát triển các chương trình du lịch học tập, trải nghiệm dành cho học sinh Nhật Bản tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi về xu hướng du lịch học tập, trải nghiệm ở nước ngoài của học sinh Nhật Bản, tình hình khai thác thị trường Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến của trường học và doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản.

Theo thông tin trao đổi, trong năm học 2024, khoảng 5.610 học sinh trung học phổ thông Nhật Bản tham gia các chương trình du lịch học tập, trải nghiệm tại Việt Nam. Đây được đánh giá là thị trường còn nhiều dư địa phát triển, trong khi Việt Nam có lợi thế về lịch sử, văn hóa, di sản, môi trường giao lưu quốc tế và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Với hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, làng nghề truyền thống, cùng môi trường giáo dục và hệ thống doanh nghiệp đa dạng, Hà Nội có điều kiện thuận lợi để xây dựng các chương trình học tập, trải nghiệm có chiều sâu. Các chương trình có thể hướng tới tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, giáo dục về hòa bình, giao lưu giữa học sinh, sinh viên hai nước, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật truyền thống và tham quan, tìm hiểu hoạt động tại các doanh nghiệp.

Đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản cũng chia sẻ những yêu cầu trong lựa chọn điểm đến, đặc biệt là bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển; khả năng tiếp nhận đoàn; nhân sự hỗ trợ bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh; chi phí hợp lý và sự thuận lợi trong phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu với trường học tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Trần Quang đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Đại sứ quán Nhật Bản, JNTO và các doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai bên. Ông khẳng định Hà Nội luôn quan tâm đến việc mở rộng hợp tác quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng cường thu hút các phân khúc khách có tiềm năng, trong đó có thị trường du lịch học tập, trải nghiệm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan, Hiệp hội Du lịch, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO và doanh nghiệp du lịch nghiên cứu khả năng kết nối các điểm đến, cơ sở giáo dục và đơn vị cung ứng dịch vụ, từng bước hình thành các chương trình du lịch học tập, trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của học sinh Nhật Bản, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.