Hà Nội hướng tới huy chương Olympic

Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình phát triển các môn thể thao trọng điểm của thành phố đến năm 2045, hướng tới mục tiêu có vận động viên Hà Nội giành huy chương Olympic.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045”. Ảnh: baochinhphu.vn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 30/9/2026 về phát triển các môn thể thao trọng điểm thành phố Hà Nội chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026–2045. Thành phố đặt mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao, tiếp tục đóng góp lực lượng nòng cốt cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD, Olympic và các giải vô địch châu Á, thế giới.

Trong giai đoạn 2026–2030, 13 môn được lựa chọn đầu tư chia thành hai nhóm. Nhóm Olympic trọng điểm gồm 10 môn là: bắn cung, bắn súng, cử tạ, đua thuyền, điền kinh, boxing, thể dục, vật, đấu kiếm và judo, với dự kiến 37 vận động viên. Hà Nội tập trung vào những nội dung có vận động viên đạt hoặc tiệm cận chuẩn châu Á, thế giới, có khả năng vượt qua vòng loại, đáp ứng các điều kiện tham dự Olympic và từng bước tiếp cận nhóm cạnh tranh huy chương.

Nhóm trọng điểm ASIAD gồm cầu mây, karate và wushu, với dự kiến 13 vận động viên. Việc đầu tư tập trung vào những nội dung thế mạnh của Hà Nội, có thành tích ổn định tại các giải châu Á, thế giới và khả năng trực tiếp tranh chấp huy chương, nhất là huy chương vàng ASIAD.

Danh mục môn, nội dung và vận động viên trọng điểm được rà soát hằng năm và sau mỗi kỳ ASIAD, Olympic để điều chỉnh theo chương trình thi đấu, hệ thống vòng loại, thành tích thực tế và khả năng cạnh tranh quốc tế. Thành phố tổ chức đầu tư theo từng chu kỳ, thực hiện sàng lọc định kỳ, tập trung nguồn lực cho các trường hợp có khả năng hoàn thành mục tiêu, tránh phân bổ bình quân, dàn trải.

Theo kế hoạch, Hà Nội dự kiến phân cấp đầu tư thành ba cấp. Cấp 1 là nhóm vận động viên mục tiêu tham dự Olympic và giành huy chương vàng ASIAD. Mỗi năm, thành phố lựa chọn khoảng 8–10 vận động viên hoặc nội dung có khả năng cao nhất để tập trung đầu tư, ưu tiên về chuyên gia, tập huấn, thi đấu quốc tế, khoa học công nghệ, y học thể thao, dinh dưỡng, phục hồi và trang thiết bị chuyên môn. Nhóm này được rà soát tối thiểu hai lần mỗi năm.

Cấp 2 gồm các vận động viên còn lại trong danh sách khoảng 50 vận động viên trọng điểm giai đoạn 2026–2030, được xây dựng chương trình đào tạo theo từng môn, nội dung và ưu tiên tham dự các giải quốc tế cần thiết. Cấp 3 là lực lượng kế cận, tuyển chọn từ tuyến năng khiếu, tuyến trẻ, trường học, câu lạc bộ và cơ sở đào tạo, bảo đảm nguồn bổ sung thường xuyên.

Về thành tích, giai đoạn 2026–2030, Hà Nội phấn đấu có ít nhất hai vận động viên đáp ứng các điều kiện tham dự Olympic 2028; có vận động viên tiếp cận nhóm cạnh tranh huy chương. Thành phố đồng thời đặt mục tiêu vận động viên Hà Nội đóng góp 1–2 huy chương vàng tại ASIAD và đạt thành tích cao ở các giải vô địch châu Á, thế giới.

Giai đoạn 2031–2036, quy mô lực lượng trọng điểm dự kiến tăng lên khoảng 70–80 vận động viên. Hà Nội phấn đấu có vận động viên thuộc nhóm cạnh tranh huy chương tại Olympic 2032 và Olympic 2036, đóng góp 2–3 huy chương vàng tại mỗi kỳ ASIAD trong giai đoạn.

Đến giai đoạn 2037–2045, thành phố phấn đấu có vận động viên Hà Nội giành huy chương Olympic, duy trì đóng góp từ 2–3 huy chương vàng trở lên tại mỗi kỳ ASIAD. Cùng với đó là hoàn thiện điều kiện huấn luyện, thi đấu, khoa học và y học thể thao đáp ứng yêu cầu đào tạo vận động viên trình độ châu Á, thế giới; tham gia chuẩn bị các điều kiện theo phân công của cấp có thẩm quyền để phục vụ mục tiêu Việt Nam đăng cai ASIAD năm 2038.

Để thực hiện lộ trình này, Hà Nội xây dựng hồ sơ quản lý đối với toàn bộ vận động viên trọng điểm, cập nhật thành tích thi đấu, chỉ số thể lực, y sinh học, lịch sử chấn thương, thứ hạng quốc tế và mục tiêu từng năm. Hồ sơ cũng xác định hệ thống giải cần tham dự, nhu cầu chuyên gia, tập huấn, dinh dưỡng và phục hồi; việc đánh giá được thực hiện tối thiểu sáu tháng một lần.

Đối với nhóm Olympic, thành phố xác định cụ thể hệ thống vòng loại, thời gian xét chuẩn, thứ hạng và các giải có giá trị đối với việc giành quyền tham dự để xây dựng lịch huấn luyện, thi đấu cho từng vận động viên. Với nhóm ASIAD, chỉ tiêu chuyên môn được xây dựng trên cơ sở đối chiếu thành tích của vận động viên với nhóm giành huy chương tại ASIAD, các giải vô địch châu Á và thế giới gần nhất.

Toàn bộ vận động viên Cấp 1 được xây dựng chương trình huấn luyện cá thể hóa hằng năm, có chỉ tiêu cụ thể về thể lực, kỹ thuật, thành tích, lịch tập huấn và số giải quốc tế cần tham dự. Việc thuê chuyên gia trong nước, quốc tế gắn với mục tiêu chuyên môn và trách nhiệm chuyển giao phương pháp, giáo án cho huấn luyện viên.

Thành phố ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ, y học và dinh dưỡng thể thao trong kiểm tra thể lực, phân tích kỹ thuật, phòng ngừa chấn thương, phục hồi và hỗ trợ tâm lý thi đấu. Tất cả vận động viên trọng điểm có hồ sơ sức khỏe; riêng vận động viên cấp 1 được kiểm tra chuyên sâu tối thiểu hai lần mỗi năm và trước các giải mục tiêu quan trọng.

Trong giai đoạn 2026–2030, Hà Nội ưu tiên cải tạo, nâng cấp các địa điểm tập luyện hiện có phục vụ trực tiếp 13 môn trọng điểm; từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội. Bên cạnh ngân sách, thành phố huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để hỗ trợ đào tạo, thuê chuyên gia, tập huấn, thi đấu quốc tế và trang thiết bị.

Hiệu quả đầu tư được đánh giá theo đặc thù từng nhóm môn, căn cứ vào chuẩn thành tích, thứ hạng quốc tế, kết quả vòng loại và khả năng tranh chấp huy chương. Kết quả đánh giá là cơ sở để quyết định tiếp tục, tăng, giảm hoặc dừng đầu tư trọng điểm…