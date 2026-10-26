Hà Nội hướng tới bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho 100% người dân

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 26-10 về thực hiện Thông báo số 159-TB/VPTW ngày 29-8-2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố phấn đấu 100% người yếu thế được lập hồ sơ an sinh xã hội số theo vòng đời, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% người dân có sổ theo dõi sức khỏe điện tử và được khám sức khỏe định kỳ; 100% đối tượng hưởng trợ cấp xã hội được chi trả không dùng tiền mặt. Bình quân hằng năm, thành phố giải quyết việc làm mới cho 180.000 lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 2,5%, riêng khu vực thành thị dưới 3%.

Tầm nhìn đến năm 2045, hệ thống an sinh xã hội Thủ đô hướng tới tiệm cận các chuẩn mực của các quốc gia phát triển có thu nhập cao, cung cấp dịch vụ xã hội chất lượng cao, bảo đảm tài chính an sinh bền vững, quản trị công khai, minh bạch và nâng cao khả năng ứng phó linh hoạt, kịp thời trước các rủi ro, sự cố.

Để thực hiện mục tiêu, thành phố chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, y tế, giáo dục, thuế và việc làm. Đồng thời, bố trí công chức làm đầu mối thực hiện, theo dõi, phối hợp giải quyết các nhiệm vụ an sinh xã hội tại UBND xã, phường; phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý từng trường hợp khó khăn, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng.

Thành phố cũng định hướng rà soát, hợp nhất các chương trình, chính sách trợ giúp xã hội trùng lặp; tối ưu hóa nguồn lực ngân sách, đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng và mức hỗ trợ đột xuất, phù hợp với mức sống tối thiểu thực tế của Thủ đô. Các gói hỗ trợ đa tầng, dịch vụ công tác xã hội và mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng được phát triển, gắn kết với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cùng với trợ giúp xã hội, Hà Nội đặt trọng tâm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thành phố sẽ hiện đại hóa hạ tầng kết nối cung - cầu lao động, xây dựng hệ thống dữ liệu lao động cập nhật thường xuyên, tích hợp trí tuệ nhân tạo trên Cổng thông tin việc làm để tự động hóa quy trình sàng lọc, kết nối hồ sơ tuyển dụng.

Việc làm từ xa, làm việc linh hoạt cũng được khuyến khích, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm trong thương mại điện tử, logistics nông thôn, nông nghiệp cơ giới hóa và du lịch sinh thái. Thành phố rà soát quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, gắn với đầu tư đồng bộ nhà ở xã hội, trường học, trạm y tế, nhà trẻ và thiết chế văn hóa cho công nhân.

Đối với người cao tuổi, thành phố định hướng xây dựng Đề án phát triển kinh tế chăm sóc, nhân rộng mạng lưới chăm sóc ban ngày, chăm sóc tạm thời, chăm sóc giảm nhẹ; thí điểm mô hình bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Trạm Y tế xã, phường được chỉ đạo lập sổ theo dõi sức khỏe điện tử, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và khám, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không thể di chuyển.

Các nhiệm vụ hỗ trợ khác gồm triển khai chương trình chăm sóc toàn diện 1.000 ngày đầu đời; phát triển giáo dục hòa nhập, trang bị tài liệu chữ nổi, ngôn ngữ ký hiệu và bồi dưỡng giáo viên chuyên trách. Thành phố đặt mục tiêu cải tạo 100% hạ tầng công cộng, giao thông, vỉa hè, xe buýt để người khuyết tật tiếp cận thuận tiện.

Ngoài ra, kế hoạch đề ra việc xây dựng “Bản đồ rủi ro an sinh xã hội” gắn với danh sách các hộ gia đình yếu thế. Khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi kinh tế, cần lập phương án đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động trước khi thu hồi đất. Thành phố cũng sẽ xây dựng kế hoạch tài chính an sinh xã hội trung hạn giai đoạn 2026-2030, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát và tổ chức đối thoại trực tiếp với người thụ hưởng.