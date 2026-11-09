Hà Nội hướng dẫn cơ sở lưu trú du lịch hưởng giá điện ưu đãi

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3079/SVHTTDL-CSLT, đề nghị UBND các xã, phường phối hợp hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thực hiện thủ tục xác nhận để áp dụng giá bán lẻ điện theo quy định.

Trước đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 về giá bán điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026. Trong biểu giá ban hành kèm quyết định, cơ sở lưu trú du lịch được quy định thành nhóm riêng với mức giá thấp hơn nhóm kinh doanh khác ở cùng cấp điện áp và khung giờ sử dụng.

Giúp doanh nghiệp giảm một phần chi phí vận hành

Theo biểu giá mới, cơ sở lưu trú du lịch sử dụng điện ở cấp điện áp hạ áp đến 01 kV được áp dụng mức 1.966 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.274 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 3.586 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Trong khi đó, mức giá dành cho hoạt động kinh doanh khác ở cùng cấp điện áp lần lượt là 3.089 đồng/kWh, 1.880 đồng/kWh và 5.313 đồng/kWh. Như vậy, riêng giờ bình thường, mức chênh lệch giữa 2 nhóm là 1.123 đồng/kWh. Các mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với các khách sạn, cơ sở lưu trú, điện năng được sử dụng thường xuyên cho hệ thống điều hòa, chiếu sáng, thang máy và các dịch vụ phục vụ khách. Việc áp dụng đúng biểu giá có thể giúp doanh nghiệp giảm một phần chi phí vận hành nếu trước đó đang sử dụng biểu giá kinh doanh khác.

Khoản chi phí tiết kiệm được, tùy theo mức tiêu thụ thực tế, có thể được doanh nghiệp cân đối để duy trì chất lượng phục vụ, xây dựng giá phòng phù hợp hoặc triển khai các chương trình khuyến mại thu hút khách.

Không phải kiểm tra lại nếu hồ sơ còn hiệu lực

Để các cơ sở lưu trú tiếp cận chính sách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tăng cường thông tin về biểu giá điện, hướng dẫn doanh nghiệp rà soát hồ sơ pháp lý và thực hiện thủ tục theo quy định.

Đối với cơ sở có nhu cầu công nhận hạng lưu trú du lịch, hồ sơ được thực hiện theo khoản 4 Điều 50 Luật Du lịch, nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc xác nhận cơ sở lưu trú du lịch làm căn cứ áp dụng giá bán lẻ điện theo quy định. Ảnh: Sheraton Hotel

Các cơ sở đề nghị kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tại số 47 phố Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm. Sau khi tiếp nhận, Sở sẽ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu cần, tổ chức kiểm tra và thông báo kết quả theo quy định.

Đáng chú ý, những cơ sở đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra điều kiện tối thiểu hoặc quyết định công nhận hạng còn thời hạn không phải thực hiện lại thủ tục kiểm tra, xác nhận chỉ để được áp dụng giá bán lẻ điện.

Đối với cơ sở sử dụng điện cho các hoạt động khác ngoài kinh doanh lưu trú và dịch vụ phục vụ khách du lịch, phần điện năng sử dụng cho những mục đích này được áp dụng giá điện theo quy định tương ứng.

Sau khi có đủ hồ sơ, cơ sở lưu trú liên hệ công ty điện lực nơi ký hợp đồng mua bán điện để thực hiện thủ tục đề nghị áp dụng biểu giá.

Việc hướng dẫn cụ thể từ cấp thành phố đến xã, phường được kỳ vọng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi thực hiện chính sách, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết.

Trong thời điểm ngành du lịch đang đẩy mạnh các hoạt động kích cầu, việc giảm được chi phí đầu vào là yếu tố được các doanh nghiệp quan tâm. Với các cơ sở lưu trú đủ điều kiện, biểu giá điện riêng tạo thêm thuận lợi để cân đối chi phí, xây dựng các gói dịch vụ và chương trình ưu đãi phù hợp.

Đây cũng là một trong những giải pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh du lịch, phù hợp với định hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thủ đô trong thời gian tới.