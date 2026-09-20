Hà Nội hửng nắng, cư dân Tân Tây Đô vẫn sống giữa biển nước

Sáng 20/9, thời tiết tại Hà Nội hửng nắng. Tuy nhiên, tại khu đô thị Tân Tây Đô, nhiều tuyến đường nội khu vẫn chìm trong nước.

Nước tràn vào nhà các hộ dân dãy liền kề.

Hàng loạt hộ dân tại khu liền kề và biệt thự tiếp tục đối mặt với tình trạng ngập úng, mất điện và thiếu nước sạch.

Người dân đi lại cực kỳ khó khăn.

Cực chẳng đã khi có việc, người dân mới phải đi xe ra ngoài trước khi cơ phương tiện bị chết máy bất kỳ lúc nào.

Một số hộ dân sau khi nước rút, đã bắt đầu di chuyển về nhà để dọn dẹp, sửa chữa đồ đạc.

Không điện, không nước, nhiều gia đình phải đi mua đồ ăn đã được nấu chín về để sử dụng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại những vị trí ngập sâu nhất trong khu đô thị, mực nước dâng cao gần đến hông người trưởng thành.

Dù hôm nay đã là hôm thứ 4 không mưa, nước đã rút nhưng tình trạng ngập úng tại khu vực này vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Đoạn từ QL 32 đi vào Khu đô thị Tân Tây Đô.