Hà Nội hứng đợt mưa rất lớn thứ 2 trong ngày

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua, Hà Nội có mưa liên tục với lượng mưa từ 15-25mm/giờ, kéo dài tới khoảng 5 giờ sáng. Đến giờ đi làm, từ 6-8 giờ 17/9, nhiều nơi ở khu vực Trung tâm thủ đô Hà Nội ngớt mưa; Nhưng từ 8-9 giờ lại mưa to trở lại khiến nhiều tuyến phố dồn ứ nước nghiêm trọng.

Hà Nội hứng mưa lớn liên tiếp từ đêm qua đến sáng nay (17/9). Ảnh: T.H

Đến khoảng 10h sáng nay, Hà Nội tiếp tục bước vào đợt mưa lớn thứ 2 trong ngày. Cơ quan khí tượng cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường/xã: Bát Tràng, Long Biên, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Tương Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Kim Liên, Phương Liệt, Định Công, Từ Liêm, Xuân Phương, Sơn Đồng, Dương Hoà, Hát Môn, Hương Sơn, Mỹ Đức... Vùng mây có xu hướng phát triển mở rộng.

Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây dông sẽ gây ra mưa rào và có thể dông cho khu vực các phường/xã nói trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường/xã như: Bồ Đề, Hồng Hà, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Thanh Xuân, Khương Đình, Thanh Liệt, Hoàng Liệt, Đại Thanh, Tây Phương, Thạch Thất, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Hồng Sơn, Hoà Xá... và các khu vực khác của thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngập úng khu vực Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: T.H

Qua kiểm tra, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn quản lý. Tại khu vực phía Tây thành phố, các điểm ngập gồm Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam), Hoa Bằng (đoạn từ số 91-97 và 54-56), ngã ba 246 đường Mỹ Đình, khu vực đường Lê Đức Thọ quanh Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, đường Tân Mỹ, Phan Văn Trường (đoạn từ số 25-131, trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học), Trần Bình, Triều Khúc (đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình).

Các điểm khác được ghi nhận tại Võ Chí Công (khu vực UDIC), Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng, các hầm chui dân sinh số 4, 5, 6, khu vực Km9+656, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm.

Ở khu vực nội đô, nước cũng gây úng ngập tại Thành Công, 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, số liệu đo tại 36 điểm thuộc các phường cho thấy lượng mưa rất lớn xuất hiện ở nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngoài các điểm có lượng mưa cao nhất, Thanh Liệt ghi nhận 152,5mm tại đập Thanh Liệt - Cầu Tó; Ô Chợ Dừa148,1mm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 141,5mm; Yên Sở 163,8mm; Hoàng Mai 135,7mm; Nghĩa Đô 131,9mm; Hoàn Kiếm 130,4mm tại Phùng Hưng.

Tại khu vực ngoại thành, lượng mưa cũng khá lớn ở Vĩnh Thanh 146,4mm và Thanh Trì 119,8mm.

Mưa lớn khiến mực nước nhiều tuyến sông, kênh tăng nhanh. Tại sông Tô Lịch, điểm đo Hoàng Quốc Việt, mực nước lúc 6h là 5,48m, tăng từ 4,06m lúc 20h ngày 16/9. Tại hạ lưu đập Thanh Liệt, mực nước đạt 5,46m. Sông Nhuệ tại Đồng Bông 1 tăng từ 3,99m lên 5,45m; tại cống Hà Đông từ 3,96m lên 5,38m.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Dự báo trưa nay khu vực từ phía Nam Nghệ An giảm mưa. Nhưng tối nay có mưa lớn trở lại. Chiều nay khu vực từ Thanh Hóa tới Hà Nội giảm mưa, vẫn còn mưa rào lớn cục bộ nhưng từ đêm nay đến sáng mai có mưa lớn trở lại.

Trong bản tin ngày 14/9 khi áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng thấp, TS Nguyễn Ngọc Huy nhấn mạnh cần phải đề phòng đợt mưa sau tàn dư của áp thấp nhiệt đới này vốn có nhiều hơi ẩm hơn là các cơn bão, hoặc nó hoàn lưu di chuyển phía Bắc như bão Matmo và Bualoi.

Từ khi áp thấp nhiệt đới suy yếu ngày 14/9, vùng hơi ẩm do áp thấp nhiệt đới đưa vào gần bờ bị mất động lực dòng dẫn và bị "mắc kẹt" lại khu vực Nghệ An và Thanh Hóa. Khi nhiễu động gió Đông phát triển vào các buổi tối, hơi ẩm được đưa vào bờ hội tụ với gió Tây Nam và Tây Bắc trong đất liền tạo thành trục mưa Nam - Bắc từ Nghệ An ra tới các tỉnh trung du phía Bắc. Trong đó hội tụ tại các khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội và Hòa Bình cũ là mạnh nhất khiến cho khu vực này liên tiếp mưa lớn 4 ngày sau khi áp thấp nhiệt đới đã suy yếu.

Dự báo chiều tối nay, một khối mây sẽ phát triển ven biển Nghệ An và Thanh Hóa, lan rộng vào đất liền và lan rộng dần lên phía Bắc như kịch bản 4 hôm nay nó diễn ra. Như vậy tình trạng ngập lụt, ngập úng do mưa sẽ còn phức tạp trong vài ngày tới.