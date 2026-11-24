Chiều 24-11, theo tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), vào khoảng 13h56 ngày 21-11, tại đường liên thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe mô tô BKS 98K1-084.xx do anh P.T.T (SN 1994, trú tại xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) điều khiển, đang dừng đỗ bên phải đường theo chiều hướng thôn Vân Từ đi chợ Vực, thì bị xe ô tô mang BKS 30L-265.xx do anh V.Đ.T (SN 1982, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội) đâm va từ phía sau.

May mắn là anh P.T.T đã kịp thời nhảy vào vỉa hè tránh cú va chạm. Thiệt hại hai xe sau cú đâm mạnh khoảng 5 triệu đồng. Nguyên nhân sơ bộ là do anh V.Đ.T không chú ý quan sát, không giảm tốc độ gây va chạm giao thông.

Nguồn: Cục CSGT

Sau va chạm giao thông, lái xe ô tô rời khỏi hiện trường. Sau đó, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành truy xuất các camera của nhà dân ven đường và căn cứ vào hệ thống dữ liệu về phương tiện để nhanh chóng tìm được lái xe gây tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ số 8 tiến hành xác minh, giải quyết theo quy định.

Theo Cục CSGT, căn cứ quy định tại Nghị định 168/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238/NĐ-CP), lái xe ô tô V.Đ.T dự kiến bị xử lý 2 hành vi: Cụ thể, hành vi điều khiển xe không chú ý quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Hành vi gây tai nạn nhưng không dừng phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không ở lại hiện trường bị phạt 16-18 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt dự kiến là 38 triệu đồng kèm hình thức trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng theo quy định. Tuyệt đối không bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm.

Lái xe gây tai nạn hoặc liên quan đến vụ tai nạn chỉ được có mặt ở 3 vị trí: Tại hiện trường vụ tai nạn; tại bệnh viện hoặc cơ sở chữa bệnh đối với trường hợp phải đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc tự thân cũng bị thương tích phải đi cấp cứu và tại cơ quan công an hoặc UBND nơi gần hiện trường vụ tai nạn giao thông nhất. Mọi trường hợp không có mặt tại 3 vị trí trên đều được xem là trốn khỏi hiện trường.