Hà Nội hợp tác với Nhật Bản trong phát triển năng lượng xanh

Đoàn công tác thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026. (Ảnh: NT)

Hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 21/10/2026 với chủ đề: “Hướng tới tương lai cùng kiến tạo năng lượng”, quy tụ đại diện chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp của Nhật Bản cùng nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Việt Nam, Phần Lan, Canada, Áo, Ấn Độ, Mỹ, Brazil, Nam Phi...

Trong đó, Việt Nam có 4 địa phương tham dự là Hà Nội, Tây Ninh, Quảng Trị, Lào Cai. Đây là diễn đàn trao đổi chính sách, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng hydro, phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng khẳng định, thành phố Hà Nội xác định mục tiêu trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới vào năm 2035. Một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra đó là đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Hiện nay, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong việc tìm kiếm, sử dụng, vận hành những nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo phù hợp với đặc thù riêng của thành phố. Việc ứng dụng Hydrogen xanh sẽ góp phần chuyển hóa các định hướng chiến lược thành những giải pháp thiết thực, hiệu quả và bền vững của thành phố để thực hiện mục tiêu trên.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NT)

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã hội kiến ngài Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đình Thắng đánh giá cao những thành tựu khoa học, công nghệ mà tỉnh Yamanashi đã đạt được, nhất là lĩnh vực ứng dụng Hydrogen xanh; đồng thời, mong muốn thành phố Hà Nội và tỉnh Yamanashi sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng Hydrogen trong thời gian tới.

Thay mặt chính quyền tỉnh Yamanashi, Thống đốc Nagasaki Kotaro đánh giá cao việc thành phố Hà Nội cử đoàn công tác sang thăm, làm việc tại tỉnh Yamanashi và dự Hội nghị thượng đỉnh Fuji Hydrogen quốc tế 2026.

Thống đốc tỉnh Yamanashi phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: NT)

Thống đốc Nagasaki Kotaro khẳng định, đây là dịp quan trọng để hai bên thúc đẩy hợp tác để hướng tới sự phát triển bền vững, đồng thời, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp để nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất, lưu trữ, ứng dụng Hydrogen xanh tại Hà Nội.

Sau khi tham dự Hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026, Đoàn công tác đã tham gia chương trình trải nghiệm, tìm hiểu công nghệ tàu điện từ Linear Chuo Shinkansen của tỉnh Yamanashi; Tham quan, khảo sát quan nhà máy Kose Minami Alps - Nhà máy sử dụng năng lượng nhiệt Hydrogen xanh do tỉnh Yamanashi sản xuất; Tham quan, khảo sát nhà máy Komekurayama Hydrogen Facility - Nhà máy sản xuất Hydrogen xanh của tỉnh Yamanashi.