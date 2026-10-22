Hà Nội hợp tác phát triển hydrogen xanh với Nhật Bản

Hội nghị thượng đỉnh Fuji Hydrogen 2026. Ảnh: ĐVCC

Hội nghị thượng đỉnh Fuji Hydrogen 2026 diễn ra với chủ đề “Hướng tới tương lai cùng kiến tạo năng lượng”, quy tụ đại diện chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp của nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Phần Lan, Canada, Áo, Ấn Độ, Mỹ, Brazil và Nam Phi. Việt Nam có 4 địa phương tham dự, gồm Hà Nội, Tây Ninh, Quảng Trị và Lào Cai.

Hội nghị là diễn đàn trao đổi chính sách, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng hydrogen, hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết, thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới vào năm 2035. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nghiên cứu, khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, hydrogen xanh được quan tâm nghiên cứu như một hướng đi góp phần đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm phát thải và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng.

Bên cạnh các hoạt động tại hội nghị và làm việc với chính quyền tỉnh Yamanashi, đoàn công tác đã khảo sát nhà máy Kose Minami Alps, nơi sử dụng năng lượng nhiệt từ hydrogen xanh do tỉnh sản xuất; tham quan cơ sở sản xuất hydrogen xanh Komekurayama Hydrogen Facility và tìm hiểu công nghệ tàu điện thuộc dự án Linear Chuo Shinkansen.

Các hoạt động khảo sát giúp đoàn công tác tìm hiểu thực tế về công nghệ sản xuất, lưu trữ và ứng dụng hydrogen xanh, cũng như khả năng triển khai các giải pháp năng lượng mới. Đây là cơ sở để Hà Nội nghiên cứu, đánh giá kinh nghiệm quốc tế, từng bước xác định hướng ứng dụng phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị, giao thông và chuyển đổi năng lượng của thành phố.