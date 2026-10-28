Hà Nội: Hơn 900 hộ dân phố cổ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, mục tiêu của thành phố nhằm giải quyết chỗ ở cho nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm. Trước mắt áp dụng trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. Trong quá trình thực hiện sẽ nghiên cứu mở rộng phạm vi, trên cơ sở đánh giá tác động, cân đối nguồn lực và theo đề xuất của UBND thành phố.

Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký thường trú và đang thực tế sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm; có diện tích nhà ở bình quân dưới 5m2 sàn/người. Đồng thời đáp ứng điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. Quy mô dự kiến là 902 hộ.

Quang cảnh phiên họp HĐND TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT THÀNH

Kết quả rà soát của UBND phường Hoàn Kiếm cho thấy, có 902 hộ với 3.621 nhân khẩu đang sinh sống trong các nhà với diện tích ở bình quân dưới 5m2 sàn/người; bình quân mỗi hộ khoảng 4 người, nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trên một diện tích chưa đến 20m2 sàn, thấp hơn nhiều lần so với diện tích nhà ở bình quân của thành phố.

Thành phố bố trí quỹ nhà ở xã hội tối đa 902 căn hộ, mỗi dự án không quá 20% số căn hộ mở bán, để bán, cho thuê mua cho khoảng 902 hộ (3.621 nhân khẩu) đủ điều kiện. Mỗi hộ được bảo đảm 1 căn hộ, không phải bốc thăm; triển khai ngay sau khi nghị quyết được thông qua.

Về nguyên tắc chung, nghị quyết quy định, mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được mua hoặc thuê mua 1 căn hộ nhà ở xã hội và chỉ được giải quyết một lần.

Nguồn quỹ nhà bố trí tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố dự kiến cung ứng ra thị trường, mỗi dự án bố trí không quá 20% số căn hộ mở bán, theo thỏa thuận với chủ đầu tư. Trước mắt trong năm 2026, dự kiến bố trí tại 9 dự án với 552 căn hộ.

Người mua, thuê mua khi chuyển đến nơi ở mới phải di chuyển toàn bộ nhân khẩu của hộ ra khỏi chỗ ở cũ và đăng ký thường trú tại nhà ở mới trong thời hạn do UBND thành phố quy định.

Trường hợp chỗ ở cũ là nhà ở thuộc tài sản công đang thuê thì chấm dứt hợp đồng thuê và bàn giao lại diện tích cho cơ quan quản lý nhà ở. Trường hợp thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân thì thực hiện theo phương án do UBND thành phố quy định, bảo đảm không làm tăng thêm nhân khẩu, không phát sinh tình trạng chật chội trở lại tại phần diện tích đã chuyển đi.

Việc ban hành nghị quyết góp phần giải quyết đúng và trúng đối tượng khó khăn nhất về nhà ở trong khu vực. Chính sách không dàn trải mà tập trung cho các hộ có diện tích nhà ở bình quân dưới 5m2 sàn/người, đang phải sống trong điều kiện chật hẹp, xuống cấp, không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh, y tế, môi trường.