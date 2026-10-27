Hà Nội: Hơn 77 tỷ đồng được đóng góp để chung tay vì người nghèo

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và các hoạt động an sinh xã hội của thành phố. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang đến thêm cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những người còn khó khăn.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hà Nội vừa chính thức ban hành chuẩn nghèo đa chiều mới cho giai đoạn tiếp theo. Việc nâng chuẩn này đồng nghĩa với số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần trợ lực theo tiêu chí mới sẽ có xu hướng áp lực hơn, đòi hỏi một tư duy hỗ trợ hoàn toàn mới từ thành phố và cộng đồng.

Đáp lại lời kêu gọi, ngay tại sự kiện, 160 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp con số ấn tượng hơn 77 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp nhận ủng hộ và trao Thư cảm ơn các đơn vị.

Nguồn lực này sẽ được ưu tiên tối đa cho các giải pháp mang tính bệ đỡ lâu dài. Toàn bộ kinh phí được cam kết phân bổ minh bạch, tập trung vào mục tiêu hỗ trợ nhà ở, sinh kế, học tập, chăm sóc sức khỏe và từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Chương trình đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng lớn từ khối doanh nghiệp. Dịp này, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã quyết định trao tặng 1 tỷ đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Bà Nguyễn Phương Anh – Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Á Đại Thành đại diện trao ủng hộ 1 tỷ đồng.

Chia sẻ góc nhìn về trách nhiệm xã hội gắn liền với bài toán an sinh của Thủ đô, bà Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành bày tỏ: “Trong suốt 33 năm qua, con người luôn là trung tâm trong mọi hoạt động của Tân Á Đại Thành. Trách nhiệm xã hội từ lâu đã trở thành một phần trong văn hóa và cách chúng tôi làm việc, phát triển mỗi ngày. Hằng năm, thông qua Quỹ Phồn Vinh do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Phương sáng lập và tài trợ, Tập đoàn không chỉ hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà còn luôn có mặt kịp thời tại các điểm nóng để giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai, đặc biệt là các chương trình gắn liền với thế mạnh lõi của Tập đoàn là nguồn nước để hỗ trợ đồng bào vùng hạn mặn.”

Hàng năm, Tân Á Đại Thành đã dành ngân sách hàng tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Tập đoàn mong muốn mỗi sự đóng góp không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực và cơ hội vươn lên cho những người cần được hỗ trợ.

Bà Nguyễn Phương Anh cho rằng, hỗ trợ trước mắt là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và có khả năng tự vươn lên. Vì vậy, Tân Á Đại Thành định hướng triển khai các hoạt động an sinh xã hội theo hướng đúng đối tượng, thiết thực, có tính liên tục và gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Để nguồn Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026 kịp thời đến với các hộ gia đình còn khó khăn, tại chương trình, thành phố Hà Nội quyết định phân bổ và trao kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho đại diện 30 xã trên địa bàn thành phố.

Theo số liệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, từ sau Chương trình năm 2025 đến thời điểm tổng hợp báo cáo tháng 10/2026, Quỹ “Vì người nghèo” cấp Thành phố đã vận động, tiếp nhận trên 116 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, phường vận động, tiếp nhận trên 126 tỷ đồng. Từ nguồn lực vận động được, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh, học tập và hàng nghìn suất quà cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ, Tết.