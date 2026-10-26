Hà Nội: Hơn 77 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' và an sinh xã hội

Các đại biểu dự chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Dự chương trình có các đồng ông: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đồng hành với công tác an sinh xã hội của Thủ đô.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc, những năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người yếu thế. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác vận động, hỗ trợ người nghèo trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả thiết thực.

Đến nay, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời khẳng định vai trò của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng trong chăm lo đời sống nhân dân.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Ảnh: PV

Từ sau chương trình năm 2025 đến thời điểm tổng hợp báo cáo tháng 10/2026, Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố đã vận động, tiếp nhận hơn 116 tỷ đồng; quỹ cấp xã, phường vận động, tiếp nhận hơn 126 tỷ đồng. Từ các nguồn lực huy động được, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh, học tập và trao hàng nghìn suất quà cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, Tết.

Các hoạt động hỗ trợ góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển sinh kế, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên bền vững.

Bà Bùi Huyền Mai ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự đồng hành, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân Thủ đô đối với công tác chăm lo người nghèo, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn những gia đình gặp khó khăn, cần được hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, chăm sóc sức khỏe và điều kiện học tập. Vì vậy, việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội tiếp tục có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố biểu dương, vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Ảnh: PV

Để công tác hỗ trợ đạt hiệu quả thiết thực, bà Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát nhu cầu từ cơ sở, triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu; chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài; đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tiếp tục chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội của thành phố.

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, mang đến thêm cơ hội và động lực để những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực ủng hộ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả, bảo đảm các nguồn hỗ trợ đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn một cách thiết thực”, bà Bùi Huyền Mai nói

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao hỗ trợ sinh kế thông qua đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường có hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: PV

Tại chương trình, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội đã nhận đăng ký ủng hộ của 160 tập thể, cá nhân với tổng số tiền hơn 77 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo người nghèo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội của Thủ đô.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao hỗ trợ sinh kế thông qua đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam của 30 xã, phường có hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động nhằm hỗ trợ các gia đình có thêm phương tiện lao động, điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Ban Tổ chức cũng vinh danh 20 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong chăm lo đời sống nhân dân.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao hỗ trợ sinh kế thông qua đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường có hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: PV

Dịp này, 12 tập thể cũng được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội và 14 tập thể được tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội vì có thành tích trong công tác ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; 19 tập thể được khen thưởng về công tác quyên góp, vận động, ủng hộ và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai năm 2025.

Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của thành phố đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong chăm lo các đối tượng còn khó khăn. Qua đó, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nơi mọi người dân đều được quan tâm, chia sẻ và có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.