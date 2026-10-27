Hà Nội: Hơn 77 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm lo cho người nghèo

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Cùng dự có lãnh đạo thành phố, các ban, sở, ngành, xã, phường của thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Nội.

Các đại biểu dự Chương trình

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, “tương thân tương ái” của dân tộc, trong suốt những năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người yếu thế.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác vận động, chăm lo người nghèo đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Thủ đô Hà Nội hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương.

Từ sau Chương trình năm 2025 đến thời điểm tổng hợp báo cáo tháng 10.2026, Quỹ “Vì người nghèo” cấp Thành phố đã vận động, tiếp nhận trên 116 tỉ đồng; Quỹ cấp xã, phường vận động, tiếp nhận trên 126 tỉ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu

Từ nguồn lực đó, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh, học tập và hàng nghìn suất quà cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ, Tết của dân tộc, mang đến sự sẻ chia, ấm áp của một Thủ đô nghĩa tình.

Đằng sau mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết là niềm vui an cư của một gia đình; đằng sau mỗi phương tiện sinh kế là cơ hội tạo việc làm, tăng thu nhập; và đằng sau mỗi sự sẻ chia là niềm tin, là động lực để những người còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Theo bà Bùi Huyền Mai, bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn Thành phố vẫn còn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người cần được hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, chăm sóc sức khỏe và điều kiện học tập.

Tiếp nhận đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội

Việc phát động Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026 là dịp để tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, huy động thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

“Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát nhu cầu ngay từ cơ sở, triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, đúng đối tượng; chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để người dân vươn lên ổn định cuộc sống một cách bền vững.

Trân trọng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội của Thành phố.

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang đến thêm cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những người còn khó khăn”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh .

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao biểu trưng vinh danh các đơn vị

Bà Bùi Huyền Mai cũng bày tỏ, với truyền thống đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội, cùng sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, mang đến thêm nhiều cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những người còn khó khăn. Những tấm lòng nhân ái sẽ tiếp tục được kết nối, những nghĩa cử sẻ chia sẽ ngày càng được nhân lên, để mỗi người dân Thủ đô đều có cơ hội vươn lên, cùng chung tay xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ 77,2 tỉ đồng từ 160 tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm vào Quỹ "Vì người nghèo" thành phố Hà Nội.

Tại chương trình, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tuyên dương, vinh danh 20 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố.