Hà Nội: Hơn 5.800 chỗ ở tại hai khu nhà ở sinh viên còn bỏ trống

Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp, phường Yên Sở (Hà Nội), quy mô thiết kế là 5.520 chỗ ở.

Cụ thể, tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp (phường Yên Sở), trong tổng số 6.128 chỗ ở theo thiết kế, hiện có 2.822 chỗ đang được cho thuê, còn 3.306 chỗ chưa có người thuê. Đây là khu nhà có số lượng chỗ ở còn trống lớn nhất trong số các dự án được thống kê.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, số liệu trên không bao gồm tòa nhà A1 và 80 căn hộ tại nhà A5. Trong đó, ngày 20/1/2026, Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội đã tiếp nhận nguyên trạng tòa A1 từ Ủy ban nhân dân phường Yên Sở theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đang triển khai các thủ tục cải tạo, sửa chữa theo quy định.

Đối với 80 căn hộ tại nhà A5, đây là quỹ nhà được bố trí phục vụ công tác tạm cư theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng ban hành trong tháng 3 và tháng 10/2026.

Tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (phường Từ Liêm), tổng quy mô thiết kế là 7.368 chỗ ở. Trong tháng 10/2026, khu nhà có 4.848 chỗ đang được cho thuê, còn 2.520 chỗ chưa có người sử dụng.

Trái ngược với tình trạng còn nhiều chỗ trống tại hai khu nhà ở sinh viên, khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng (phường Việt Hưng) ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao. Trong tổng số 515 căn hộ theo thiết kế, có 510 căn hộ đang được cho thuê, chỉ còn 5 căn hộ trống trong thời gian từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2026.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, việc định kỳ công khai số liệu về tình hình khai thác, sử dụng quỹ nhà giúp người dân và sinh viên chủ động tiếp cận thông tin, nắm bắt khả năng đáp ứng nhu cầu thuê nhà. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để cơ quan chức năng theo dõi hiệu quả khai thác, kịp thời có giải pháp quản lý, vận hành phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thủ đô.