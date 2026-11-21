Ngày 21/11, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm trở nên sôi động với những màn trình diễn nghệ thuật, diễu hành di sản và sắc màu văn hóa truyền thống trong khuôn khổ Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân Thủ đô và đông đảo du khách.

Mở màn chương trình là đại cảnh nghệ thuật “Trống hội Thăng Long”, với những màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì. Tiếng trống hội rộn ràng cùng các tiết mục trình diễn mang đậm bản sắc truyền thống đã tạo nên không khí náo nhiệt, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm, được xây dựng thành ba chương chủ đề gồm “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”.

Thông qua các màn trình diễn, chương trình đưa người xem trở lại với những dấu mốc lịch sử, chiều sâu văn hóa của vùng đất Thăng Long - Hà Nội, đồng thời khắc họa hình ảnh một Thủ đô năng động, sáng tạo và ngày càng hội nhập.

Đoàn diễu hành quy tụ đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng, các câu lạc bộ nghệ thuật và cộng đồng dân cư đến từ nhiều xã, phường.

Đáng chú ý, chương trình còn có sự tham gia của 200 học sinh lớp 6 và khoảng 150 diễn viên trong phần carnaval trang phục quốc tế, góp thêm màu sắc đa dạng cho không gian lễ hội.

Hơn 3.000 người tham gia phần diễu hành và trình diễn, sự kiện không chỉ là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn tạo cơ hội để cộng đồng trực tiếp tham gia gìn giữ, thực hành và lan tỏa di sản.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức với ý nghĩa tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị tiêu biểu của văn hóa dân tộc cũng như văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Sự kiện hướng tới việc đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng, phát huy vai trò của người dân trong bảo tồn và phát triển các giá trị truyền thống.

Trong không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, các hoạt động trình diễn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và khách du lịch. Những hình ảnh về nghệ thuật dân gian, trang phục và các màn diễu hành nhiều màu sắc cũng góp phần giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.