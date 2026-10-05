Hà Nội: Hơn 1,2 triệu viên sủi nghi giả bị tạm giữ, có mẫu chứa chất bảo quản vượt 20 lần

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, tại Lô 1, Cụm công nghiệp làng nghề Sơn Mài, xã Hồng Vân, Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu gian dối trong sản xuất thực phẩm chức năng.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, mặc dù không có các nguyên liệu thuộc nhóm vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, D3 như thông tin trên bao bì, nhưng doanh nghiệp này vẫn sản xuất, và cung ứng ra thị trường nhiều loại viên sủi.

Lực lượng Công an đang kiểm tra tại kho xưởng. Ảnh: ĐT

Theo tài liệu của cơ quan Công an, thay vì sử dụng các thành phần được thể hiện trên nhãn, sản phẩm được pha trộn giữa Vitamin C không rõ nguồn gốc, chất bảo quản cùng hương liệu tạo màu, tạo mùi. Những thành phần này sau đó được sử dụng để sản xuất, đóng thành các sản phẩm viên sủi và đưa ra thị trường.

Từ những dấu hiệu trên, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục QLTT Hà Nội, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Công an các xã Thanh Trì, Hồng Vân khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty Vintechpharm tại xã Hồng Vân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng dạng viên sủi có nội dung trong bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nội dung ghi trên nhãn hàng hóa. Doanh nghiệp cũng chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi các loại tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của Công ty Vintechpharm và 3 cơ sở, quầy thuốc mua hàng của doanh nghiệp này. Bốn sản phẩm được lấy mẫu, gửi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Bộ Y tế, để phân tích.

Kết quả cho thấy hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat trong một số mẫu cao gấp 20 lần mức cho phép. Kết quả phân tích cũng không phát hiện Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B6, Adenosine và Cordycepin trong các sản phẩm như nội dung thể hiện trên nhãn.

Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, chi phí sản xuất mỗi lọ viên sủi khoảng 10.000 đồng. Sau khi đóng gói, sản phẩm được phân phối tới các quầy thuốc và bán cho người tiêu dùng với giá từ 45.000-60.000 đồng/lọ.

Thành phẩm là hàng loạt viên sủi, được giới thiệu có công dụng như tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ, hỗ trợ thải độc, làm mát gan... Ảnh: ĐT

Trên bao bì và nội dung quảng cáo, sản phẩm được giới thiệu với những công dụng như tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ, hỗ trợ thải độc, làm mát gan…

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là Giám đốc và nhân viên pha chế của Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm để điều tra theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.