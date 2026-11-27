Thắp lửa kết nối những nền ẩm thực thế giới

Sáng 27/11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Firebeat World Festival) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nghệ nhân và đầu bếp trong nước, quốc tế.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; ngài Shovgi Kamal oglu Mehdizade, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam; ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam cùng đại diện các ban, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp.

Hơn 200 thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế hội tụ tại Hanoi Firebeat World Festival 2026.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước lửa và thắp sáng ngọn lửa Firebeat. Nghi thức Global Fire Moment mang thông điệp kết nối cộng đồng thông qua ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày với chủ đề “Bùng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, ẩm thực Hà Nội là kết tinh của lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và lối sống của người Tràng An. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng những câu chuyện về vùng đất và con người Thủ đô.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Hà Nội đã được quốc tế ghi nhận qua nhiều danh hiệu về ẩm thực như Thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2024; Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á các năm 2023, 2025 và nằm trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á năm 2025 do tạp chí Time Out bình chọn.

Bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), thành viên Tập đoàn Vingroup, cho rằng ẩm thực không đơn thuần là món ăn mà còn là văn hóa, ký ức và bản sắc. Đây cũng là ngôn ngữ chung giúp con người xích lại gần nhau, vượt qua khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và văn hóa.

Theo bà Hiền, đó chính là nguồn cảm hứng để Hanoi Firebeat World Festival ra đời. Trong đó, “Fire” tượng trưng cho ngọn lửa của đam mê, sáng tạo và kết nối trong mỗi căn bếp; “Beat” là nhịp đập của âm nhạc, cảm xúc và những cuộc gặp gỡ của cộng đồng quốc tế.

“Firebeat không chỉ là một lễ hội ẩm thực mà còn là hành trình kết nối văn hóa, nơi những nền văn minh gặp nhau qua hương vị, là nơi Hà Nội kết nối với thế giới bằng sự cởi mở, thân thiện và sáng tạo”, bà Hiền chia sẻ.

Hơn 2.000 món ăn cùng hội tụ tại Hà Nội

Diễn ra từ ngày 27 đến 29/11, Hanoi Firebeat World Festival 2026 có quy mô hơn 43.000m2, quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực, đồ uống trong nước và quốc tế, giới thiệu hơn 2.000 món ăn với sự tham gia của gần 100 đầu bếp.

Theo đại diện Ban Tổ chức, lễ hội được xây dựng thành hành trình khám phá văn hóa thông qua ẩm thực, với các không gian như “Vị Hà Nội”, “Việt Nam vươn xa”, “Lửa Á Châu” và “Lửa Toàn Cầu”. Mỗi khu vực giới thiệu những câu chuyện, hương vị và nét đặc trưng riêng của từng nền ẩm thực.

Đáng chú ý, lễ hội có sự góp mặt của 30 đầu bếp thuộc Hiệp hội BBQ thế giới (WBQA) và Hiệp hội Đầu bếp thế giới (Worldchefs). Trong đó có Chef Don David, Chủ tịch khu vực Đông Âu và châu Á của Hiệp hội BBQ thế giới, cùng nhiều chuyên gia, đầu bếp quốc tế.

Nghi thức Global Fire Moment thắp lên ngọn lửa kết nối các nền văn hóa và ẩm thực năm châu.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, chương trình Cooking Show với sự trình diễn nghệ thuật BBQ của 26 đầu bếp quốc tế thuộc Worldchefs mang đến những trải nghiệm trực quan về kỹ thuật chế biến món ăn. Công chúng có cơ hội theo dõi quá trình chế biến, tìm hiểu kỹ thuật và phong cách ẩm thực đặc trưng của nhiều quốc gia.

Lễ hội có 4 hoạt động trọng tâm gồm: Hành trình khám phá ẩm thực năm châu; Giải vô địch BBQ quốc tế - Global BBQ Championship; Đại nhạc hội quốc tế - Firebeat Global Concert và Không gian văn hóa năm châu - Global Culture Village.

Các hoạt động được thiết kế nhằm kết hợp trải nghiệm ẩm thực với nghệ thuật, âm nhạc và giao lưu văn hóa. Qua đó, khách tham quan không chỉ có cơ hội thưởng thức món ăn mà còn tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia.

Bên cạnh hoạt động phục vụ khách tham quan, sự kiện còn tạo không gian gặp gỡ giữa các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp ẩm thực và đại diện tổ chức quốc tế. Đây là dịp để cộng đồng làm nghề trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, kỹ thuật chế biến và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đại diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam kỳ vọng Firebeat sẽ không chỉ dừng lại ở một sự kiện kéo dài 3 ngày mà trở thành bước khởi đầu cho hành trình xây dựng Hà Nội thành điểm đến của những lễ hội quốc tế giàu bản sắc, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, du lịch và kinh tế đêm.

Theo bà Phạm Thị Hiền, Ban Tổ chức mong muốn Firebeat từng bước trở thành sự kiện thường niên, mang dấu ấn riêng của Thủ đô và có vị thế trong khu vực.

Việc tổ chức Hanoi Firebeat World Festival 2026 cũng góp phần khai thác giá trị ẩm thực trong phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Thông qua những sự kiện có quy mô quốc tế, thành phố kỳ vọng làm phong phú thêm các sản phẩm trải nghiệm, thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Với sự tham gia của nhiều thương hiệu, đầu bếp và tổ chức quốc tế, lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, ẩm thực mới tại Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và giới thiệu những giá trị đặc sắc của ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.