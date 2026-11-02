Hà Nội hội nhập qua những cuộc gặp gỡ nghệ thuật

Hà Nội trong những giai điệu cuối thu

Trong những ngày cuối thu, khi Hà Nội bước vào khoảng thời gian dịu dàng nhất trong năm, những giai điệu của “Hà Nội 12 mùa hoa” vang lên giữa không gian Nhà Bát Giác như một lời thủ thỉ về vẻ đẹp của thành phố. Từ thanh âm đậm chất Hà Nội ấy đến những bản Jazz kinh điển và nhịp điệu sôi động của âm nhạc quốc tế, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” chiều ngày 1/11 đã tạo nên hành trình thưởng thức nghệ thuật đa sắc, góp phần lan tỏa sức sống văn hóa giữa lòng Thủ đô.

Không gian Nhà Bát Giác trở thành điểm hẹn nghệ thuật, nơi âm nhạc Việt Nam và quốc tế cùng hòa nhịp, lan tỏa sức sống văn hóa Thủ đô.

Có những ca khúc khiến người nghe nhận ra một thành phố bằng những hình ảnh rất đỗi thân quen. Với “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son, Hà Nội hiện lên qua vòng tuần hoàn của thiên nhiên, qua sắc hoa và những rung cảm tinh tế dành cho nơi chốn mình gắn bó và yêu thương. Trong tiết trời cuối thu, giai điệu tha thiết cùng ca từ lãng mạn của tác phẩm, giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Minh Thu, càng làm nổi bật vẻ thơ mộng, dịu dàng của Thủ đô.

Tại không gian mở, âm nhạc đưa người nghe trở về với Hà Nội qua những mùa hoa, đồng thời gợi nhắc tình yêu dành cho thành phố được bồi đắp từ những điều bình dị trong đời sống thường ngày. Bên cạnh “Hà Nội 12 mùa hoa”, chương trình giới thiệu tới khán giả bản nhạc “Nhớ về Hậu Giang” - một sáng tác của NSƯT Quyền Văn Minh. Từ miền ký ức về Thủ đô đến những giai điệu đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ, âm nhạc mở ra những không gian văn hóa khác nhau, nhưng tạo nên mạch kết nối giữa tình cảm quê hương, bản sắc vùng miền và tinh thần sáng tạo của nghệ sĩ.

Một hành trình âm nhạc qua nhiều nền văn hóa

Nếu những ca khúc Việt Nam mang đến sắc thái gần gũi, các tác phẩm Jazz quốc tế lại mở rộng hành trình trải nghiệm bằng những phong cách và nhịp điệu đa dạng. Dưới sự biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, những tác phẩm như “Yardbird Suite” của Charlie Parker, “Misty” của Erroll Garner hay “Autumn Leaves” của Joseph Kosma đưa công chúng đến với những sắc thái đặc trưng của Jazz, từ tinh thần ngẫu hứng đến những giai điệu trữ tình, sâu lắng.

Trong khi đó, “Summertime” của George Gershwin và “Bye Bye Blackbird” của Ray Henderson qua phần thể hiện của ca sĩ Thủy Bùi, với bản dịch lời Việt, tạo nên một điểm gặp gỡ thú vị giữa âm nhạc quốc tế và cảm nhận của công chúng Thủ đô, giúp khán giả được tiếp cận Jazz qua ngôn ngữ gần gũi.

Khán giả thưởng thức âm nhạc.

Sắc màu âm nhạc còn được nối dài qua “Desafinado” của Antônio Carlos Jobim, “Samba de Orfeu” của Luiz Bonfá và “Tuxedo Junction” của Hawkins - Johnson. Mỗi tác phẩm mang theo một phong cách riêng, góp phần làm nên bức tranh âm nhạc đa dạng. Đặc biệt, “Tequila” của Daniel Flores đem đến nhịp điệu sôi động, khép lại chương trình bằng sắc thái vui tươi, phóng khoáng.

Những tác phẩm đến từ nhiều nền văn hóa cùng hiện diện trong một không gian biểu diễn đã gợi lên hình ảnh một Hà Nội năng động, cởi mở với thế giới. Thành phố gìn giữ tình yêu dành cho những giai điệu thân thuộc, đồng thời tạo điều kiện để các dòng nhạc quốc tế được tiếp nhận và lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Sự giao thoa ấy làm giàu trải nghiệm thưởng thức, đồng thời cho thấy sức sáng tạo của văn hóa đô thị được nuôi dưỡng từ khả năng kết nối những giá trị khác biệt.

Diễn ra vào mỗi chiều chủ nhật hằng tuần tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã đưa nghệ thuật đến với không gian công cộng - nơi âm nhạc có thể hiện diện tự nhiên trong nhịp sống thành phố. Người dân và du khách có cơ hội tiếp cận Jazz giữa không gian quen thuộc bên hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức những giai điệu đa sắc mà không cần bước vào một khán phòng biểu diễn chuyên biệt.

Những hoạt động nghệ thuật định kỳ như thế đã và đang góp phần làm sinh động đời sống văn hóa đô thị, tạo thêm điểm hẹn cho cộng đồng. Khi sân khấu được đặt giữa không gian công cộng, nghệ thuật có thêm điều kiện kết nối với nhiều nhóm công chúng, từ đó hình thành những trải nghiệm văn hóa gần gũi, bền vững trong đời sống thường nhật.

Từ những mùa hoa Hà Nội đến nhịp điệu Jazz thế giới, chương trình ngày 1/11 đã góp thêm một sắc thái cho đời sống nghệ thuật Thủ đô. hành trình âm nhạc ấy cũng gợi mở tinh thần phát triển văn hóa Hà Nội theo hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”. Qua những cuộc gặp gỡ âm nhạc giản dị mà giàu ý nghĩa, văn hóa tiếp tục lan tỏa trong đời sống, góp phần tạo nên sức sống và diện mạo riêng của Hà Nội hôm nay.