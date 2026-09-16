Hà Nội: Hội Cựu CAND phường Dương Nội làm cầu nối đưa trí tuệ chuyên gia PCCC đến địa bàn dân cư

Hội Cựu CAND phường Dương Nội phát huy vai trò cầu nối, đưa trí tuệ chuyên gia về PCCC tới tận địa bàn dân cư.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an; Trung tá Nguyễn Danh Luân và Trung tá Đỗ Thanh Tùng, Cán bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an; đồng chí Vũ Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 4, Công an TP Hà Nội.

Về phía phường Dương Nội có sự hiện diện của đồng chí Vũ Thị Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Công an phường, Hội Cựu CAND phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường; đại diện các phòng, ban chuyên môn, Trạm Y tế và các đại biểu đến từ các tổ dân phố.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Thị Ngọc Hiền - Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội nhấn mạnh công tác PCCC và CNCH đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, nhất là trước sự phát triển đô thị với các loại hình nhà ở, cơ sở kinh doanh, nhà cho thuê ngày càng đa dạng.

Đồng chí Vũ Thị Ngọc Hiền - Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí khẳng định hội nghị là dịp quan trọng để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, làm rõ những vấn đề trọng tâm trong quản lý nhà nước tại cơ sở, đồng thời giải đáp trực tiếp các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế.

Tại chương trình, Trung tá Nguyễn Danh Luân và Trung tá Đỗ Thanh Tùng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu về quản lý nhà nước đối với công tác PCCC và CNCH ở cấp cơ sở. Nội dung trao đổi tập trung vào các vấn đề thiết thực như công tác phòng ngừa, kiểm tra, hướng dẫn an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án xử lý khi xảy ra cháy, nổ, sự cố; cũng như các kỹ năng thoát nạn, cứu người và cứu hộ.

Trung tá Đỗ Thanh Tùng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhà nước đối với công tác PCCC và CNCH ở cấp cơ sở.

Các đại biểu tham dự cũng chủ động thảo luận, giải đáp nhiều tình huống thực tế, giúp các lực lượng và bộ phận tại địa phương có thêm kiến thức để vận dụng phù hợp, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro ngay từ ban đầu.

Nhân dịp này, với tinh thần đồng hành, hỗ trợ địa phương nâng cao năng lực chủ động ứng phó tình huống, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã trao tặng phường Dương Nội 40 bình chữa cháy, tài liệu về quản lý pháp luật PCCC, cùng một số thiết bị báo cháy thiết thực.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu thảo luận các tình huống thực tế tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro ngay từ ban đầu.

Trung tá Nguyễn Danh Luân giải đáp các thắc mắc từ các cán bộ địa phương.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trao tặng phường Dương Nội 40 bình chữa cháy cùng một số thiết bị báo cháy.