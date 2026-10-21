Hà Nội: Học sinh trải nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 4 điểm cầu, gồm Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, Trường THPT Đa Phúc, Trường THPT Phan Đình Phùng và Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, kết nối với các trường học trên toàn thành phố.

Theo Ban Tổ chức, tính đến ngày 24/9/2026, chương trình đã ghi nhận 6.630 lượt đăng ký, với tổng số người tham gia lên tới 13.259 người, gấp hơn 44 lần số lượng dự kiến ban đầu.

“Tiết học GenZ mùa 2” với chủ đề “Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn”. (Ảnh: CAHN)

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, nơi học sinh được tìm hiểu quá trình điều trị nghiện, lắng nghe câu chuyện của các học viên và nhận diện những hậu quả do ma túy gây ra.

Thông qua các hoạt động giao lưu, đối thoại, tình huống thực tế và trò chơi tìm hiểu pháp luật, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý khi bị lôi kéo sử dụng ma túy, gặp nguy hiểm hoặc chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội phát biểu tại chương trình. (Ảnh: CAHN)

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh, bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không nằm ở việc dám thử những điều nguy hại mà ở sự tỉnh táo, dũng cảm từ chối để bảo vệ bản thân và tương lai.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Đức Long đề nghị học sinh chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và lực lượng Công an khi gặp khó khăn; phụ huynh, giáo viên cần quan tâm, lắng nghe những thay đổi tâm lý của các em, góp phần phòng ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật từ sớm.

Với thông điệp “Không thử ma túy dù chỉ một lần”, chương trình Tiết học GenZ mùa 2 góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh. (Ảnh: CAHN)

Chương trình cũng hướng dẫn học sinh cách tìm kiếm sự hỗ trợ, phản ánh thông tin qua các kênh của Công an thành phố Hà Nội và ứng dụng Hà Nội Smart Police với tính năng “Cuộc gọi khẩn cấp SOS”.

Với thông điệp “Không thử ma túy dù chỉ một lần”, chương trình Tiết học GenZ mùa 2 góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh, đồng thời phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng Công an trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.