Hà Nội hoàn thiện và mở rộng vùng phát thải thấp

Quyết tâm cải thiện chất lượng không khí của thủ đô thông qua việc xây dựng và thực thi các tiêu chí nghiêm ngặt về môi trường. Dự án tập trung vào việc thí điểm và mở rộng các khu vực hạn chế phương tiện giao thông xả thải lớn tại Hà Nội, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh bền vững.

Trước đó, ngày 7/8/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề. Tại đây, công tác triển khai Đề án Vùng phát thải thấp Hà Nội (LEZ) đã được thảo luận toàn diện. Đề án là hệ thống giải pháp tổng thể kết hợp giữa hạ tầng, công nghệ và chính sách an sinh.

Không gian đi bộ quanh bờ Hồ vắng bóng xe cơ giới từ tối thứ Sáu đến hết ngày Chủ nhật. Việc siết chặt khung giờ lưu thông này nằm trong lộ trình xây dựng và mở rộng vùng phát thải thấp của Hà Nội.

Hệ thống biển báo phân luồng và cấm xe máy, ô tô vào khung giờ cao điểm cuối tuần tại khu vực hồ Hoàn Kiếm nhằm giảm thiểu khí thải và ùn tắc.

Lộ trình thực hiện dựa trên Nghị quyết số 34/NQ-HĐND và Quyết định số 3273/QĐ-UBND.

Mô hình được thí điểm đầu tiên tại phố cổ và vùng phụ cận hồ Hoàn Kiếm. Sau đó, vùng phát thải thấp sẽ mở rộng sang khu vực Cửa Nam và toàn bộ Vành đai 1. Giai đoạn thí điểm từ ngày 01/7/2026 đến 31/12/2026 tại phường Hoàn Kiếm là bước bản lề quan trọng.

Mục tiêu nhằm giúp người dân làm quen với phương thức tổ chức giao thông mới.

5 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển Vùng phát thải thấp Hà Nội

Để tối ưu hóa hiệu quả, ngành Xây dựng Hà Nội triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Đầu tiên là điều chỉnh luồng tuyến và tăng cường xe buýt điện vào trung tâm. Thứ hai là bố trí các điểm đỗ xe đạp, xe máy công cộng để chia sẻ chặng ngắn. Thứ ba là xây dựng các bãi đỗ xe trung chuyển miễn phí vùng ngoại vi. Thứ tư là hoàn thiện hệ thống biển báo, điều tiết phương tiện vòng ngoài. Cuối cùng là đẩy mạnh lắp đặt trạm sạc và trạm đổi pin năng lượng sạch.

Kết quả hạ tầng giao thông xanh bước đầu

Tính đến nay, Thành phố đã vận hành 220 điểm trông giữ phương tiện. 10 bãi đỗ xe trung chuyển “Park and Ride” tại Long Biên, Trần Khát Chân, Cầu Giấy đã hoạt động. Người dân có thể gửi xe cá nhân bên ngoài vùng LEZ để đi vào nội đô.

Một trạm sạc điện ở khu vực ngoại thành

Toàn thành phố hiện có 171 trạm xe với 1.820 xe đạp, xe máy điện công cộng. Riêng vùng thí điểm sở hữu 44 trạm với 456 xe để phục vụ di chuyển chặng ngắn.

Mạng lưới trạm sạc đạt hơn 2.300 vị trí với trên 10.200 cổng sạc, đáp ứng 130.000 ô tô điện. Đồng thời, 1.650 tủ đổi pin cho xe máy điện đang tích cực vận hành.

Đột phá chính sách an sinh và ứng dụng công nghệ quản lý

Song song với hạ tầng, Hà Nội kích hoạt nhiều chính sách khuyến khích đột phá. Từ ngày 01/7/2026, 100% tuyến xe buýt trong vùng LEZ được chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Thành phố áp dụng chính sách miễn vé cho hành khách trên 45 tuyến buýt trong Vành đai 1. Cơ chế ưu đãi này kéo dài đến hết tháng 6/2027 để thu hút người dân.

Công nghệ quản lý thông minh cũng được đầu tư mạnh mẽ. Công an Thành phố đã lắp đặt hệ thống camera AI tại 11/27 vị trí cửa ngõ thí điểm.

Hệ thống tự động nhận diện biển số và giám sát việc chấp hành quy định. Toàn bộ dữ liệu được tích hợp về Trung tâm điều hành giao thông thông minh.

HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 68 và 71 để hỗ trợ tài chính cho người dân. Các hộ nghèo và doanh nghiệp vận tải được ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Chiến dịch tuyên truyền sâu rộng tại cơ sở

Rào chắn và biển cấm phương tiện xả khí thải, loa kéo, bán hàng rong tại Vùng phát thải thấp khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật.

Công tác tuyên truyền tại phường Hoàn Kiếm được triển khai sâu rộng theo phương châm "tới từng ngõ, gõ từng nhà". Toàn bộ 28 Tổ dân phố đã được tập huấn chuyên sâu. Hệ thống loa phát thanh duy trì phát 2 lần/ngày.

Thành phố đã phát hành 1.500 tờ rơi và tổ chức thi trực tuyến qua mạng xã hội. Tại cơ sở, khu vực thí điểm bố trí 32 chốt kiểm soát giao thông để nhắc nhở người dân. Hơn 100 biển báo, 4 điểm trung chuyển ô tô lớn và 12 trạm xe đạp đã được thiết lập.

Chuyển biến thực tế và những thách thức cần tháo gỡ

Sau mốc 3 tháng thí điểm, kết quả thực tế cho thấy sự chuyển biến rõ nét. Người dân và du khách chủ động chuyển sang đi bộ hoặc sử dụng phương tiện xanh. Tuy nhiên, vỉa hè phố cổ chật hẹp vẫn gây hạn chế cho việc bố trí trạm xe điện.

Do chưa xử phạt chính thức nên còn hiện tượng dắt xe máy xăng qua chốt để đối phó. Việc kiểm soát taxi, xe công nghệ dừng đỗ tại cửa ngõ còn nhiều bất cập. Tiến độ đấu nối nguồn điện cho các tủ đổi pin cần được đẩy nhanh hơn.

Giám sát khoa học và định hướng mở rộng lộ trình

Để đánh giá khoa học, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lắp 06 cảm biến chất lượng không khí. Sắp tới, phía Pháp sẽ tài trợ thêm 08 thiết bị và một xe quan trắc tự động. Hệ thống này cung cấp dữ liệu nền khách quan để theo dõi diễn biến môi trường. Các chỉ số về lưu lượng xe và mức độ hài lòng của người dân được tổng hợp định kỳ.

Trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội sẽ hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tài chính chuyển đổi phương tiện. Thành phố nghiên cứu thử nghiệm các dòng xe buýt điện cỡ nhỏ phù hợp với phố cổ.

Theo kế hoạch, từ đầu năm 2027, phạm vi áp dụng vùng phát thải thấp Hà Nội sẽ mở rộng tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định để hiện thực hóa mục tiêu giao thông xanh.