Hà Nội hoàn thiện đề án kiểm soát lũ, chống úng ngập lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy

Ngày 3/11, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về thực trạng hệ thống thủy lợi và giải pháp nâng cao năng lực tiêu thoát nước, phòng, chống lũ, trọng tâm tại lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội báo cáo kết quả Đề án khảo sát, đánh giá công năng, nhiệm vụ, đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng, giá trị hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố. Đề án đã chỉ ra hiện trạng, hạn chế, tiềm năng và các nhóm giải pháp về nguồn nước, tưới, tiêu, phòng, chống lũ, hiện đại hóa vận hành và khai thác đa mục tiêu.

Trong giai đoạn 2026-2027, Sở đề xuất thành phố tập trung đầu tư các công trình thủy lợi trọng điểm theo bốn nhóm: tiêu thoát nước, phòng chống lũ; an ninh nguồn nước, tưới, cấp nước; hồ chứa đa mục tiêu; sông, kênh.

Đối với lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy, Sở đề xuất đầu tư, cải tạo đồng bộ hệ thống đê điều, thủy lợi theo hướng tăng khả năng trữ, điều tiết, cắt giảm lũ ở thượng nguồn; cải tạo lòng dẫn, bổ sung hướng tiêu thoát nước cho lưu vực.

Đại diện các sở, ngành, địa phương đánh giá cao kết quả nghiên cứu bước đầu của hai đề án, đồng thời cho rằng các giải pháp cần được cụ thể hóa, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước, phòng, chống lũ trước mắt và lâu dài.

Phát biểu chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện hai đề án, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, hiện trạng công trình, điều kiện nguồn nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; báo cáo UBND thành phố xem xét trước ngày 15/11/2026.

Đối với đề án kiểm soát lũ, hạn chế úng ngập lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy, ông Bùi Duy Cường nhấn mạnh yêu cầu tiếp cận tổng thể lưu vực, kết hợp đồng bộ giải pháp công trình và phi công trình; chủ động trữ, cắt giảm lũ thượng nguồn, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ và hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống, bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Lãnh đạo thành phố yêu cầu xác định rõ mục tiêu, phạm vi, quy mô, giải pháp kỹ thuật và hiệu quả dự kiến của từng nhiệm vụ, dự án; xây dựng danh mục, thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư gắn với tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Việc triển khai cần bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ, không trùng lặp với các chương trình, dự án đã và đang thực hiện.

Nhấn mạnh đề án không phải là một công trình nghiên cứu khoa học mà phải là giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham vấn chuyên gia, cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi để bảo đảm cơ sở khoa học và thực tiễn.

Các giải pháp cần hướng tới mục tiêu từng bước nâng cao năng lực chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ và úng ngập; bảo đảm an toàn dân cư, công trình, hạ tầng, giảm thiệt hại đối với sản xuất và đời sống. Đồng thời, đầu tư, quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi phải phát huy hiệu quả đa mục tiêu, phù hợp quy hoạch và yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.