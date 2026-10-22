Hà Nội hoàn thành thẩm định Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Thay thế quy hoạch cũ, đáp ứng tầm nhìn chiến lược 100 năm

Theo báo cáo do Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong ký, trước đây UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 18/7/2025. Tuy nhiên, sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, việc triển khai lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật mới là bắt buộc theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 và Luật sửa đổi năm 2025.

Trên cơ sở Tờ trình số 203/TTr-BDT ngày 24/9/2026 của Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng), Sở Xây dựng đã tiến hành thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt Nhiệm vụ mới với tên gọi chính thức: "Nhiệm vụ Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm" để thay thế hoàn toàn cho nhiệm vụ cũ.

Hạ tầng trọng điểm thông qua tổ chức không gian đô thị theo hướng đa tầng đa lớp, bám sát 9 trục không gian hành lang kinh tế.

Mô hình đô thị đa tầng đa lớp và kết nối 9 trục hành lang kinh tế

Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch do Trung tâm tư vấn phát triển giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông vận tải) tổ chức lập. Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng đã gửi văn bản lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội....

Đến nay, toàn bộ 12/12 thành viên Hội đồng thẩm định đã tham gia đóng góp ý kiến và cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất trong hồ sơ. Đơn vị lập hồ sơ (Ban Duy tu) cũng đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các góp ý để hoàn thiện đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Nhiệm vụ Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đặt ra các định hướng then chốt. Cụ thể, về phạm vi nghiên cứu sẽ bao phủ toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84 km², đồng thời mở rộng nghiên cứu kết nối liên tỉnh nhằm phát triển liên kết vùng. Cấu trúc phát triển không gian sẽ cụ thể hóa mạng lưới giao thông đồng bộ với quy mô dân số, định hướng sử dụng đất và mô hình phát triển mới. Hạ tầng trọng điểm thông qua tổ chức không gian đô thị theo hướng đa tầng đa lớp, bám sát 9 trục không gian hành lang kinh tế theo các trục giao thông huyết mạch, 9 cực tăng trưởng và 9 trung tâm lớn của Thủ đô.

Sở Xây dựng đánh giá hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục pháp lý, đảm bảo thành phần hồ sơ và chất lượng nghiên cứu theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn cũng như các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng kết luận đồ án đã đủ điều kiện để trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt. Đồng thời, Ban Duy tu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu và tính thống nhất của toàn bộ hồ sơ trình duyệt