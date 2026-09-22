Hà Nội hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Quang cảnh tại điểm cầu thành phố Hà Nội. Ảnh: Linh Phạm

Ngày 22-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp với các địa phương về tình hình triển khai và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Phát biểu tại điểm cầu thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. UBND thành phố thống nhất chủ trương tiếp nhận 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Để việc tiếp nhận được triển khai kịp thời, Hà Nội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm bố trí lịch làm việc với thành phố, rà soát, thống nhất phương án và trình cấp có thẩm quyền quyết định, làm cơ sở pháp lý thực hiện các bước bàn giao, đồng thời cập nhật vào phương án sắp xếp tổng thể của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Linh Phạm

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, thành phố mong muốn sau khi tiếp nhận, các trường không bị gián đoạn hoạt động, được tiếp tục đầu tư, duy trì và phát triển ổn định, đồng thời bảo đảm phù hợp với phương án sắp xếp chung, định hướng các ngành đào tạo trọng điểm và kế hoạch đầu tư của thành phố.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Thành phố xác định việc sắp xếp không chỉ nhằm giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, sử dụng tốt hơn các nguồn lực và đáp ứng nhu cầu nhân lực của Thủ đô.

Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. Cụ thể, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được sắp xếp còn 14 trung tâm, giảm 51,7%; 19 trường trung cấp, cao đẳng được sắp xếp còn 10 trường, giảm 47,4%.

Đối với 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chuyển giao về UBND thành phố Hà Nội, sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, thành phố sẽ giao các sở, ngành liên quan rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy mô và ngành đào tạo của từng trường để tham mưu phương án phù hợp.

Tùy tình hình thực tế, các trường có thể được giữ nguyên, tổ chức sắp xếp lại hoặc sáp nhập với các trường cao đẳng cùng chuyên ngành trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với phương án tổng thể về mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của thành phố.