Ban Chỉ đạo TP Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa báo cáo nhanh kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Cụ thể, các lực lượng đã tổ chức khai quật, lấy mẫu 4.468 mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Trong đó có 3.672 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 81,18%; 796 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Thành phố đã tổ chức lưu trữ, bảo quản và bàn giao 3.678 mẫu hài cốt liệt sĩ tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo đúng quy trình.

Hà Nội hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 230 nghĩa trang.

Đáng chú ý, trong thời gian chưa đầy 2 tháng, Hà Nội đã huy động hơn 3.000 người tham gia các tổ, đội lấy mẫu. Việc tổ chức lực lượng được triển khai đồng bộ, linh hoạt, với nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nhờ đó, thành phố hoàn thành nhiệm vụ sớm 15 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố và sớm 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia, vốn dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Song song với việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Hà Nội cũng đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Công an thành phố và UBND các xã, phường đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác chuyên trách, phân công nhiệm vụ cụ thể. Đến nay, 38.989 trường hợp đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia; 15.230 mẫu ADN đã được thu nhận theo danh sách đăng ký.

Ban Chỉ đạo thành phố đánh giá, quá trình triển khai chiến dịch được các lực lượng thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” bằng cả quyết tâm, trách nhiệm, tâm trí, sức lực, nghĩa tình đồng đội, là “mệnh lệnh từ trái tim”; kịp thời động viên, khen thưởng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.