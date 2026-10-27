Hà Nội hoàn thành lấy mẫu giám định ADN gần 4.470 mộ liệt sĩ

Lực lượng chức năng khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Ngọc Anh)

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 340 nghĩa trang liệt sĩ với 52.134 phần mộ, trong đó, 21.121 phần mộ có đầy đủ thông tin, 26.545 phần mộ có một phần thông tin và 4.468 phần mộ cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố đã tổ chức khai quật, lấy mẫu 4.468/4.468 phần mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch, trong đó, 3.672 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 796 phần mộ không đủ điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ trước 15 ngày so với chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố và trước 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia. Toàn bộ 3.672 mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ, bảo quản và bàn giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo đúng quy trình.

Công an thành phố tổ chức thu nhận 45.950 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại 126 xã, phường và cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Cùng với đó, thành phố đã tiếp nhận, trích lục 488 thông tin liệt sĩ, giải mã phiên hiệu, ký hiệu 374 đơn vị; phối hợp các địa phương thu thập, rà soát, bổ sung, đính chính thông tin hơn 250 mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang ở Hà Nội, Lạng Sơn và Cao Bằng.

Các lực lượng triển khai xác minh, rà soát, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ theo kết luận địa bàn năm 2025. Việc tiếp nhận, bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được thực hiện trang nghiêm, đúng quy định.

Giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Hà Nội tập trung xác định chính xác danh tính liệt sĩ, đối sánh dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp chuẩn hóa dữ liệu tại 340 nghĩa trang liệt sĩ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm thông tin chính xác, cập nhật thường xuyên và bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu di truyền.